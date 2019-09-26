Ermenistan’da dünyanın en büyük tatlı ketesi yapıldı

“Dünyanın en büyük ketesi 2019” etkinliği 26 Eylül tarihinde Ermenistan başkenti Yerevan’ın merkezinde bulunan ‘Kuğu gölünde’ gerçekleştirildi.

Bu sene en büyük tatlı içli ketenin uzunluğu 65 metre, ağırlığı ise 410 kg oldu. 2018 yılında ‘Yeremyan Projects’ tarafından hazırlanan kete ‘GUINNESS WORLD RECORDS’ (Guinness Dünya Rekorları) kitabında kaydedildi.

Bu etkinliğin amacı Ermeni geleneksel mutfağının bir parçası olan kete tatlısını dünyaya tanıtmak ve her sene bir önceki yılın rekorunu tazelemektir.

Artık bir geleneğe dönüşen bu etkinlik Yerevanlılar için beklenen bir ‘kete günü’ haline geldi. Aileler çocuklarıyla etkinliğe katılıp kete tadıyorlar ve çocuklarına da veriyorlar.

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