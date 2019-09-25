Milletvekili Paylan, İçişleri Bakanı Soylu’ya Patrik Seçim Talimatnamesini Sordu

HDP vekili Garo Paylan, İçişleri Bakanı Soylu’nun yanıtlaması istemiyle soru önergesi verdi: “Talimatnamenin sözü edilen maddesi, hükümetinizin Ermeni Kilisesi’nin iç işlerine müdahalesine devam ettiği anlamı taşımaz mı?”

HDP vekili Garo Paylan, İçişleri Bakanı Soylu’nun yanıtlaması istemiyle soru önergesi verdi: “Talimatnamenin sözü edilen maddesi, hükümetinizin Ermeni Kilisesi’nin iç işlerine müdahalesine devam ettiği anlamı taşımaz mı?”

Halkların Demokratik Partisi (HDP) Milletvekili Garo Paylan 3 Eylül 2019 tarihinde Türkiye Ermeni Patrikliği’ne ulaşan 2019 yılı Ermeni Patriği Seçim Talimatnamesiyle ilgili İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun yanıtlaması istemiyle bir soru önergesi verdi.

Talimatın Patrik olabilme şartları arasına “İstanbul Ermeni Patrikhanesi’ne mahsus Episkoposlar sınıfına dâhil olmak’ koşulunu getirdiğini hatırlatan vekil “Bu şartla, tüm adayların katılımı ile gerçekleştirilmesi gereken demokratik ve adil bir seçim daha en baştan tahribata uğratılmaktadır” ifadelerini kullandı.

“Babadan Türk’ tüm Ermenilerin seçilme hakkı vardı”

Paylanın soru önergesinde şu ifadeler yer aldı:

“1961, 1990 ve 1998 tarihlerinde hazırlanan Patrik Seçim Talimatnameleri yurtdışında görev yapan “babadan Türk’ olan Episkoposlara doğal adaylık imkânı sağlamakta ve Patrik seçilebilme olanağı vermekteydi.

“Bunun aksine, 2019 Talimatnamesi, ana hatları ile öncüllerinin aynısı olmasına karşın, Patrik olabilme şartları arasına ‘İstanbul Ermeni Patrikhanesi’ne mahsus Episkoposlar sınıfına dâhil olmak’ koşulunu getirmektedir.

“Bu şartla, tüm adayların katılımı ile gerçekleştirilmesi gereken demokratik ve adil bir seçim daha en baştan tahribata uğratılmaktadır.

“Endişelere hak vermemek mümkün değil”

“Ruhban Okulu yıllar önce kapatılan ve din adamı yetiştirebilme imkânlarından fiilen yoksun bulunan Türkiye Ermeni Patrikliği’ne mahsus, yalnızca üç aday ruhani vardır.

“Söz konusu talimatnameyle getirilen şartın, gelecekte Ermeni toplumunu Patrik adayı bulmak yönünde büyük bir sıkıntıya sürükleyeceği ise aşikârdır.

“Bu minvalde, Cumhuriyet tarihi boyunca yapılan Patrik seçimleri sonucunda Patrik seçilen kişilerin çoğunun (Haçaduryan, Kalustyan, Kazancıyan) yurtdışından İstanbul’a geldiği de göz önüne alındığında, bahsi geçen hususla ilgili olarak İstanbul Patrikliğince duyulan endişeye hak vermemek mümkün görünmemektedir.

Soylu’ya sorular

Bu bağlamda,

1. Ermeni Patrik Seçim Talimatnamesine; 1961, 1990 ve 1998 Talimatnamelerinden farklı olarak, yurtdışındaki doğal adayların katılımını engelleyen madde neden eklenmiştir?

Ermeni Patrik Seçim Talimatnamesine; 1961, 1990 ve 1998 Talimatnamelerinden farklı olarak, yurtdışındaki doğal adayların katılımını engelleyen madde neden eklenmiştir? 2. Ruhban Okulu kapalı olan ve yeni ruhaniler yetiştirme konusunda hâlihazırda büyük sıkıntılar yaşayan Ermeni Patrikliği’nin, “babadan Türk” olan yurtdışı Episkoposlarının seçime girmesi neden engellenmek istenmektedir?

Ruhban Okulu kapalı olan ve yeni ruhaniler yetiştirme konusunda hâlihazırda büyük sıkıntılar yaşayan Ermeni Patrikliği’nin, “babadan Türk” olan yurtdışı Episkoposlarının seçime girmesi neden engellenmek istenmektedir? 3. İstanbul Ermeni Patrikliği, Patriklik Kaymakamı ve Ruhani Kurul Başkanı’nın da rahatsızlıklarını dile getirdiği talimatnamenin sözü edilen maddesi, Anayasa Mahkemesi’nin 10.07.2019 tarihli din özgürlüğünün ihlal edildiği yönünde verdiği karar göz önüne alındığında, hükümetinizin Ermeni Kilisesi’nin iç işlerine müdahalesine devam ettiği anlamı taşımaz mı?

http://bianet.org/bianet/azinliklar/213544-milletvekili-paylan-icisleri-bakani-soylu-ya-patrik-secim-talimatnamesini-sordu

Bunu beğen: Beğen Yükleniyor...