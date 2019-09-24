İçişleri’nin Patrik seçimi talimatnamesi tartışma yarattı

Türkiye Ermenileri 85. Patriğini seçmeye hazırlanıyor. İçişleri Bakanlığı seçim esaslarını düzenleyen talimatnameyi Patrikhane ve Müteşebbis Heyet’e gönderdi. Talimatnamede Patrik adayları için yeralan “İstanbul Ermeni Patrikhanesi’ne mahsus episkoposlar sınıfına dahil olmak” şartı tartışma yarattı.

1961’den bu yana İçişleri Bakanlığı Patrik seçimi öncesinde seçim esaslarını düzenleyen bir talimatname yayınlıyor. Önümüzdeki seçim için esasları düzenleyen talimatname 23 Eylül Pazartesi günü Patrikhane’ye ve Müteşebbis Heyet’e ulaştı. Altı sayfalık talimatname seçime ilişkin esaslar içeriyor. Talimatnamede Patrik seçimi ile ilgili bölümde yer alan “İstanbul Ermeni Patrikhanesi’ne mahsus episkoposlar sınıfına dahil olmak” şartı ise tartışma yarattı. 1961’de yayınlanan ve sonraki Patrik seçimlerinde tekrarlanan talimatnamelerde böyle bir şart bulunmuyordu. 1961’den sonra göreve seçilen üç patriğin ikisi (Şhorhk Başepiskopos Kalustyan, Karekin Başepiskopos Kazanciyan) yurtdışında görev yaparken patrik seçilmişlerdi. 1951’de göreve seçilen Karekin Başepiskopos Haçaturyan da yurtdışında görev yapıyordu.

Müteşebbis Heyet talimatnamenin gelmesinin ardından incelemelere başladı. Heyet 25 Eylül Çarşamba günü olağanüstü bir toplantı yaparak talimatnameyi değerlendirecek ve bir yol haritası oluşturmaya çalışacak. Patrikhane cephesinde de ruhanilerin toplanıp talimatnameyi değerlendirmesi bekleniyor. Sözkonusu maddenin gerek Patrikhane gerekse Müteşebbis heyet tarafından nasıl değerlendirileceği ve yorumlanacağı büyük önem kazanıyor. 1863 Nizamnamesi kendisi ya da babası Türkiye topraklarında doğan ruhanilere aday olma yolunu açmıştı. Bu çerçevede Türkiye doğumlu ancak yurtdışında görev yapan çok sayıda doğal aday bulunuyor. Geçtiğimiz hafta Patriklik Kaymakamı Sahak Episkopos Maşalyan’ın İçişleri yetkilileri ile gerçekleşen bir toplantıda yaptığı değerlendirme kamuoyuna yansımıştı. Maşalyan bu değerlendirmede yurtdışı adaylara kısıtlama gelmesinin huzursuzluk yaratacağını söylemişti. Ruhani Kurul Başkanı Aram Başepiskopos Ateşyan da yaptığı değerlendirmede “Dileğimiz seçim sürecinde kısıtlama olmaması yönünde” demişti.



İçişleri talimatnamesinin ilgili sayfası

http://www.agos.com.tr/tr/yazi/22949/icisleri-nin-patrik-secimi-talimatnamesi-tartisma-yaratti

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