VERCİHAN ZİFLİOĞLU’NDAN EZBER BOZAN BİR KİTAP DAHA

HYETERT- Ulusal ve Uluslararası prestijli Gazetecilik Ödülleri’nin sahibi Vercihan Ziflioğlu imzasını taşıyan “Varla Yok Arasında-ISTANBUL ERMENİLERİ”, Türkiye’nin köklü Yayınevleri’nden biri olan Sosyal tarafından geniş dağıtım ağıyla raflara çıkıyor.

Kitabın önsözünü Nobel Barış Ödülü Adayı, Insan Hakları Savunucusu ve Yayıncı Ragıp Zarakolu yazdı.

Eser, Amanya’nın Avrupa Birliği Fonları desteğiyle sağladığı bursla 2018 yılında Leipzig’de yazıldı.

Kitapları defalarca baskı yaptı

Ziflioğlu’nun 2015 yılında İletişim Yayınları’ndan , yayımlanan dördüncü kitabı “Araftaki Ermenilerin Hikayesi-‘Ne Hz. Isa’ya, ne de Hz Muhammed’e yaranabildik” isimli çalışması defalarca baskı yaptı.

2019 Şubat ayında yayımlanan bir diğer sözlü tarih çalışması “Beni Unutma Rusyam-Asırlık Sürgün’de kısa zamanda baskısını yeniledi. Kitap Rusya Federasyonu Istanbul Başkonsolosluğu tarafından da onurlandırıldı.

Ziflioğlu’nun daha önceki yıllarda yayımlanmış üç Ermenice kitabı var. Dünyanın saygın yazar örgütlerinden Uluslararası PEN tarafından eserlerinin bir kısmı Almanca’ya tercüme edildi. Diasporada ve Ermenistan’da yayımlanan pekçok antolojide yer aldı.

‘Otosansür yaptım’ diyor

Yeni kitabında yazar, Istanbul Ermenileri’nin son yirmi beş yılda yaşadığı çözülme, yabancılaşma, dağılma ve politikleşme sürecine odaklanıyor. Ve içsel bir gözlemle yaşananları sorguluyor.

Kitapta çokça soru ve çokça parantez var. En dikkat çekici olansa kitabın sloganı, Önsözde okura şöyle sesleniyor: “Ben yazarken otosansür yaptım, siz okurken düşüncelerinizi özgür bırakın.”

İlk oturum tarihi

Ziflioğlu, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada kitabın Ermeni Cemaati içinde sağlıklı tartışma zemini yaratması dileğinde bulundu.

Kitapla ilgili ilk oturum 23 Ekim akşamı Saat 18:30’da Tünel’deki Salt Binası’nın ilk katında bulunan Robinson Crsuoe Kitabevi Salonu’nda gerçekleştirilecek. Katılım serbest. Ayrıca pekçok prestijli mekan ve kurumda oturumlar ve konferanslar devam edecek.

Duyurular yazarın sosyal medya hesabı üzerinden ve basında yer alacak röportajlar kanalı ile takip edilebilir.

Bunu beğen: Beğen Yükleniyor...