Moskova’da Komitas’ın 150. yıldönümü münasebetiyle konser verildi

Rusya Federasyonu başkenti Moskova’da bulunan ve Çaykovski’nin adını taşıyan konservatuarın büyük salonunda Komitas’ın 150’inci yıldönümü münasebetiyle Rusya’da Ermenistan Büyükelçiliği, Rusya’da Ermenistan Büyükelçiliği, Rusya Federasyonu Kültür Bakanlığı, Ermeni Apostolik Kilisesinin Rusya ve Nor Nakhijevan diyakozluğu tarafından konser düzenlendi.

Etkinlik sırasında Rusya’da Ermenistan Büyükelçisi Vardan Tonoyan konuşma yaptı. Büyükelçi konuşmasında Ermeni müziğinin gelişmesinde Komitas’ın özel rolüne değindi.

Konsere Ermenistan’dan sanatçılar katılıyordu.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2019/09/23/Moskova-Komitas/164892

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