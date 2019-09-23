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İstanbul Ermeni Patrikliği Patrik Seçim Talimatnamesi (Tam Metin)

2019-09-23

HYETERT – Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı tarafından 23 Eylül 2019 tarihi akşam saatlerinde İstanbul Ermeni Patrikliği’ne gönderilmiş Patrik Seçim Talimatnamesi’nin Tam Metnini İstanbul Ermeni toplumumuzun dikkatine sunuyoruz.

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Yayımlanan kategori: Haberler, HyeTert ve Türkçe

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