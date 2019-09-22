Ermeni IT Şirketi, Kripto Madenciliği Yapmak İçin Yasadışı Elektrik Kullanımıyla Suçlandı

RAMAZAN BOZKURT

Ermenistan’daki bir IT şirketi yasadışı bir şekilde elektriğe erişmek ve onu ktipto para madenciliği için kullanmakla suçlanıyor.

21 Eylül’de, Ermeni Ulusal Güvenlik Hizmetinden yapılan bir duyuruda, yetkililer bir IT şirketini hidroelektrik santralinin içinden yasadışı olarak kripto para madenciliği için kullanmakla suçladı.

Devlet kurumu, IT şirketinin Ermenistan’da faaliyet gösteren hidroelektrik santrallerinden birinin içine kripto para madencilik ekipmanı kurduğunu ve bunun sonucu olarak 1,5 yıl boyunca yerel olarak 150.000 Dolardan fazla değerde elektrik harcadığını bildirdi.

Kripto Para Madenciliğine Yasak

Daha önce Çin’in ekonomik planlama komisyonu Bitcoin madenciliğini tehlikeli olarak nitelemişti. Ardından geçtiğimiz günlerde Moğolistan’ın bölgedeki kripto para madencilik sektörü şirketlerine kısıtlama getirdiğine dair bir duyuru yayınlandığı bildirilmişti.

Mayıs ayı sonu itibariyle Çin’in küresel BTC madenciliğinin %70’inden sorumlu olduğu bildiriliyor.

Bunun yanında dün paylaştığımız bir haberde belirttiğimiz gibi Kırgızistan’da da kripto para madencilik sektörüne engel gelmişti. Yetkililer tarafından 45 kripto madencilik firmasının elektriğini çok fazla enerji tüketme sebebiyle kesilmişti.

Tüm bunlara rağmen kripto para madenciliğine engel koymayan hükümetlerde mevcut. Bunlardan biri de İran. Hatırlarsanız İran kripto para madenciliğini geçtiğimiz aylarda yasallaştırdı.

https://www.koinfinans.com/ermeni-it-sirketi-kripto-madenciligi-yapmak-icin-yasadisi-elektrik-kullanimiyla-suclandi/

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