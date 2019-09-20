Yunanistan’da Danıştay zorunlu din derslerinin anayasaya aykırı olduğuna hükmetti

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Yunanistan’da Danıştay, 2017’den Syriza hükümeti tarafından okullara getirilen zorunlu din derslerinin anayasaya ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’ne aykırı olduğuna hükmetti.

Mahkeme gerekçeli kararında, ilk ve ortaokullardaki din derslerinin “Ortodoks Hristiyan vicdanını geliştirmeye yönelik olduğu için sadece Hristiyan öğrencilere verilmesi gerektiğini” belirtti.

Söz konusu derslerin ateist veya başka inanca sahip öğrenciler için de mecburi olarak verilmesi “inanç özgürlüğü ile ters düştüğü” ifade edildi.

Yunanistan’da din bilgisi dersleri, ilk ve orta dereceli okullarda zorunlu olarak haftada 1 ila 2 saat Ortodoks mezhebi ağırlıklı olarak veriliyordu. Ancak aynı şekilde Müslüman azınlık okullarında da İslam din dersleri veriliyordu.

Mahkemenin ayrı bir kararında da öğrencilerin okul sertifikalarında, inançları ve vatandaşı olduğu ülkelerin yer almasının da Yunan anayasasına aykırı olduğuna hükmü verildi.

Eğitim Bakanı Niki Kerameus günün erken saatlerinde bu uygulamayı sonlandıran bakanlık kararını imzaladı.

Yunanistan’tan halkın yüzde 90’ı Ortodoks mezhebi bağlı Hristiyan. En önemli dini azınlık ise yüzde 2 ile Müslümanlar.

https://tr.euronews.com/2019/09/20/yunanistan-danistay-zorunlu-din-derslerin-anayasaya-aykiri-olduguna-hukmetti-islam-azinlik

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