Ermeni kökenli ünlü futbolcu Youri Djorkaeff, FİFA Vakfı Başkanı olarak atandı

Ermeni kökenli Fransa’lı ünlü futbolcu, Dünya ve Avrupa şampiyonu Youri Djorkaeff 2018 yılında kurulan Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FİFA) vakfının başkanı olarak atandı.

FİFA’nın bu vakfı tüm dünyada sosyal programlar gerçekleştiriyor ve spor kulüplerini destekliyor.

Vakfın merkezi Zürih’te bulunur. 51 yaşındaki Djorkaeff yeni göreviyle ilgili hayatının en faydalı deneyimi olduğunu dile getirdi.

Youri Djorkaeff kim?

Youri Raffi Djorkaeff (d. 9 Mart 1968), forvet ve ofansif orta saha mevkilerinde oynamış Ermeni kökenli Fransa’lı futbolcu. Djorkaeff Fransa formasıyla 1998 FIFA Dünya Kupası ve Euro 2000’de şampiyonluk yaşadı. 82 kez Fransa forması giyerek 28 gol kaydetti.

2006 sezonu başında, sezon sonu kariyerini noktalayacağını açıklayan Djorkaeff, New York Red Bulls adını alan takımında oynamaya devam etti. 1 Temmuz 2006’da Fransa ile Brezilya arasında oynanan FIFA Dünya Kupası çeyrek final maçında tribünlerde görüntülendi. Djorkaeff, Amerika’ya döndükten sonra, gidiş amacının hasta olan annesinin yanında olmak olduğunu söyledi. Babası Jean Djorkaeff de eski bir futbolcudur.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2019/09/19/FİFA-Ermeni-Youri-Djorkaeff/164648

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