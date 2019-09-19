Çan ile ilgisinin olmadığını iddia etti

Ayşe BULUT

Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü’nce ağustos ayında İsmet Esin’in Ziyamet’teki evinde bululan eski eser nitelikli çanı 7 yıl önce Hasan Hüseyin Katırcı’ya verdiği iddia edilen Mehmet Bülbül, önceki gün ülkeye giriş yaparken yakalandı.

Aleyhindeki suçlamayı kabul etmeyen Bülbül, dün İskele Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı ve ileride yargılanmak üzere teminata bağlanarak serbest bırakıldı.

İskele Kaza Mahkemesi Ceza Davaları Yargıcı Tutku Cantaş’ın huzurunda görüşülen teminat duruşmasında meselenin tahkikat memuru olan Tunahan Gökalp yeminli şahadet vererek olguları aktardı.

Gökalp, zanlının ‘İzinsiz eski eser tasarrufu’ suçundan methaldar olduğunu belirterek, 27 Ağustos 2019 tarihinde Ziyamet’te sakin İsmet Esin’in ikametgahında mahkeme emri gereği arama yapıldığını ve bir adet kilise çanı tespit edildiğini hatırlattı.

Tanık polis, tutuklanan İsmet Esin’in, çanı Esenköy’de sakin Hasan Hüseyin Katırcı’dan aldığını söylediğini, tutuklanan Katırcı’nın da çanı 7 yıl önce Mehmet Bülbül’ün kendisine verdiği beyanında bulunduğunu dile getirdi.

Mehmet Bülbül’ün o tarihte yurt dışında olduğunun tespit edildiğini dile getiren Gökalp, zanlının önceki gün Ercan Havalimanı’ndan ülkeye giriş yaptığı esnada tutuklandığını ve çanla alakasının olmadığı beyanında bulunduğunu kaydetti.

Zanlının KKTC ve TC vatandaşı olduğunu da belirten Gökalp, zanlının uygun bir teminata bağlanmasını talep etti.

Zanlının ilk nazarda suçla bağlantısı olduğuna bulgu yapan Yargıç Tutku Cantaş, zanlının davaları görüşülünceye kadar yurt dışına çıkışını yasaklayarak tüm kimlik, pasaport gibi seyahat belgelerine el konulmasına, 2 bin TL nakdi teminat yatırmasına, KKTC vatandaşı muteber bir kişinin zanlı lehine 50 bin TL’lik şahsi kefalet senedi imzalamasına ve zanlının haftada bir gün polise ispat-ı vücutta bulunması kaydıyla serbest kalmasına emir verdi.

Yargıç Cantaş ayrıca, zanlının teminat şartlarını yerine getirememesi halinde ise bir ayı aşmayan bir süreliğine hükümsüz tutuklu olarak cezaevine gönderilmesini de karara bağladı.

Şartları yerine getiren Mehmet Bülbül, yargılanıncaya kadar serbest kaldı.

https://www.kibrisgazetesi.com/adli-haberler/can-ile-ilgisinin-olmadigini-iddia-etti-h73978.html

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