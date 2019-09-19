Azerbaycan, Ermeni 2 esiri Azerbaycanlı 2 sabotajcı ile değiştirmek istiyor

Azerbaycan, Ermeni 2 esiri Azerbaycanlı 2 sabotajcı ile değiştirmek istiyor.

Azerbaycan savaş esirleri, rehinleri ve kaybolanlardan sorumlu devlet komisyonunun yaptığı açıklamada “Karen Ghazaryan’ı ve Arayik Ghazaryan’ı Dilham Askerov ve Şahbaz Guliyev ile değiştirmeye hazırız.” ifadesini kullandı.

İnterfax’tan edinen bilgiye göre Azerbaycan’ın bu devlet komisyonu 11 Eylül 2019 tarihinde değişime hazır olduğunu ifade eden çağrı mektubunu uluslararası örgütlere gönderdi.

Komisyon, 7 Eylül’de Rusya ve Ukrayna arasındaki mahkum değişimine atıfta bulunarak “Azerbaycan ve Ermenistan arasında rehin, esirlerin hızlı bir şekilde serbest bırakılmasına yönelik taahhüdünü tekrar doğruladı.”

Hatırlanacağı üzere, Ermenistan vatandaşı, Tavuş idari bölgesindeki Berdavan köyü sakini, 1984 doğumlu Karen Ghazaryan, 15 Temmuz 2018 tarihinde Azerbaycan tarafına esir düşmüştü. Azerbaycan sınırını sehven ihlal ettikten sonra Ghazaryan, Azerbaycan’da 20 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Artsakh (Karabağ) Savunma Ordusunun askeri, 2000 doğumlu Arayik Ghazaryan ise, 12 Ağustos 2019 tarihinde Azerbaycanlı askerler tarafından tutuklandı.

Şahbaz Guliyev, Dağlık Karabağ Cumhuriyeti’nin sınırını aşmak, casusluk, örgütlenmiş bir grup tarafından kaçakça silah, askeri malzemeler taşımak, nakliye etmek, insan kaçırmak ve hırsızlık yapmakla suçlanıyor. Dilham Askerov ise insan kaçırıp rehine alarak öldürmek ile kimlik gibi diğer önemli belgeler çalmakla suçlanıyor.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2019/09/19/Azerbaycan-Ermenistan-esir-sabotajcı/164671

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