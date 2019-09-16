Ortaköy’deki Yahudi Yetimhanesi Okul Oluyor

1918’de başta Çanakkale şehitlerinin çocukları için kurulan ve daha sonra anne veya baba tarafından yetim tüm çocukları kabul eden El-Orfelinato senelerdir terk edilmiş binası ile Ortaköy Palanga Caddesi’nde duruyor. 1925’te çıkan bir yangına dek II. Abdülhamit’in Şerbetçibaşısı’nın şık yapısında konumalanan yetimhane, yangından sonra yeniden inşa edilmiş ve Yahudi çocuklara yetimhane, yurt ve okul olarak hizmet etmeye devam etmişti.

1952’ye dek mülkiyeti Dersaadet Musevi Cemaati adına kayıtlı olan bina, 1964 yılında Beyoğlu Musevi Hahamhanesi Vakfı adına tescil edildi. Yapı 2005 yılında Aka Eğitim Hizmetleri’ne satılmış ancak o zamandan beri birkaç sergi dışında kullanıma açılmamıştı.

Fotoğraf: Rika Kuriel, 2017

Tarihi yapı niteliğindeki yetimhane binasının dönüşümüne ilişkin karar ise geçtiğimiz günlerde alındı. Yapının özel okul olması için önceki dönem İBB tarafından hazırlanan plan değişikliğine koruma kurulu tarafından onay verildi. Ancak, yetimhaneyi özel okula dönüştürecek şirkete Güngören’de de anaokulu yapma şartı konuldu.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclisi’nin 18 Ocak 2019’daki oturumunda yapının “kültürel tesis” olan imarı “özel eğitim alanı” olarak değiştirilmişti.

Fotoğraf: Şalom, Berkin Keskin, 2017

Gazete Beşiktaş’ın haberine göre restorasyon raporunda, restorasyonu yapılamayan tarihi binanın, bugünün şartlarına uygun olarak yaşatılabilmesi amacıyla restore edilmesini sağlamak için, özel okul işlevine alınmasının gerekli olduğu belirtilerek, plan değişikliğinin yapılmasının teklif edildiği öğrenildi.

http://www.avlaremoz.com/2019/09/16/ortakoydeki-yahudi-yetimhanesi-okul-oluyor/

Bunu beğen: Beğen Yükleniyor...