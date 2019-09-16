Getronagan Lisesi’ni İtham Eden Şirinoğlu’na Tepki Yağıyor: İktidarın Kötü Kuklası

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Türkiye’nin en eski liselerinden Getronagan Ermeni Lisesi için “Militan yetiştiriyorlar, öyle duyumlar aldım” diyen Bedros Şirinoğlu’na tepki yağarken Düşünce Platformu Üyesi Tatyos Bebek, sözleri bianet’e değerlendirdi.

Pınar Tarcan

1886’da 64 öğrenciyle eğitim hayatına başlayan Getronagan Ermeni Lisesi, Türkiye Ermeni Vakıfları Birliği Başkanı ve Surp Pırgiç Hastanesi Vakfı Başkanı Bedros Şirinoğlu tarafından hedef gösterildi.

Şirinoğlu, “Getronagan iyi eğitim veriyorsunuz ama velileriniz sizin okulunuzu şikayet ediyor, benim çocuğumun söylemleri değişti, o okulda militan yetiştiriyor diyor veliler” ifadelerini kulladı.

Şirinoğlu kendisine yapılan eleştirilere ise “10 tane aileden duyduk bunları” yönünde cevap verirken, daha sonra “Bana veliden meliden bir şey gelmedi, bana başka yerden geldi bu söylentiler” dedi.

Şirinoğlu’nun sözlerine HDP Vekili Garo Paylan, Agos Yayın Yönetmeni Yetvart Danzikyan ve pekçok isimden tepki geldi.

Paylan: Kınıyorum!

Halkların Demokratik Partisi (HDP) Milletvekili Garo Paylan, bugün Twitter’dan yaptığı açıklamada, “Ermeni toplumunun güzide bir okulunu, eğitimcilerini ve öğrencilerini hedef gösteren Bedros Şirinoğlu büyük bir ihanete imza atmıştır” dedi ve ekledi:

“Şirinoğlu, farklı düşüncelere saygı duymayan merkezi iktidarın, bizim toplumdaki kötü kuklası olarak tarihe geçecektir. Kınıyorum!”

Bebek: Okullarımız kapanırsa yok oluruz

Düşünce Platformu üyesi ve Diş Hekimi Tatyos Bebek, ise bianet’e yaptığı açıklamada “Okullarımız ve kiliselerimiz bizim toplumumuzu ayakta tutan, kültürümüzü geleceğe taşıyan temel taşlar. Getronagan Lisesi kontenjanı tümüyle dolan ve en başarılı okullarımızdan biri” derken ekledi:

“Okullarımız ve kiliselerimiz kapanmaya başladığında biz toplum olarak yok olur gideriz.

“Şirinoğlu gerçekten topluma katkı sunan bir hayırsever. Ama böyle bir hayırsever olması hiçbir kesin kanıta dayanmadan ve bir netleşme olmadan suçlama yapmasını gerektirmez.

“Bu tür söylemler hem okulumuzu hem okulun yöneticilerini hem de öğrencilerimizi töhmet altına bırakır.

“Varsa bir durum araştırılır, sonra tartışılır ki bu militan lafına hiç katılmıyorum. Türkiey’de ne yazık ki öyle iradeye karşı olan insanlar rahatlıkla militan, terörist gibi tanımlamalarla töhmet altında bırakılılıyor.

“Asıl problem Türkiye-Ermeni toplumundaki karar alma mekanizmaların sistematik sakatlığında. Bizim okullarımızın hepsinin paraya ihtiyacı var ama aslında yok.

“Hastanenin birikmiş parası bile bütün topluma yeter, bazı vakıflarımızın parası bile bütün okullarımızı ayakta tutabilecek miktarda.

“Eğer toplum ortaklaşırsa, bağışlara ihtiyacı olmadan okullar ve kiliseler ayakta kalırlar.

“Bu tartışmaların bir an önce sonlanması gerekir. Bir okulla ve bu vakıfla ilgili böyle bir itham varken bu konuda sesini yükseltemedi işte bu bizim hastalığımız.

“Aslında bunlar toplumun önemli yaraları, eğer şimdi üç beş kişi buna karşı çıkabilseydi, savunabilselerde getronagan’ı bu duruma gelmezdik. Beni en çok acıtan şeylerden biri bu.”

Yetvart Danzikyan: Tamir edilemez yaralar açar

Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Yetvart Danzikyan köşe yazısında Şirinoğlu‘nu şöyle eleştirmişti:

“Öyle ‘duyum’lar almış. Bunu kulağına kim fısıldadı ve Şirinoğlu niye böyle ortalık yerde böyle ciddi bir suçlama getirdi, bilemiyorum. Ancak bunlar çok tehlikeli söylemlerdir.

“Kafanızdaki bazı projeleri uygulamak için okulları suçluymuş gibi göstermek, tamir edilemez yaralar açar ve sonuçta topluma büyük zararı olur.

“Bunu duyunca aklıma 12 Eylül sonrasında Ermeni toplumundan bazı din adamları ve okul yöneticilerinin ‘Militan yetiştiriyorsunuz’ diye sahte suçlamalarla gözaltına alınmaları geldi.

“Öyle görünüyor ki yeni dönemde 12 Eylül’e gerek yok. Toplumumuzdaki bazı aktörler zihniyet olarak o dönemi zaten yaşatıyorlar.”

Alin Ozinian: Bir Osmanlı rüyası

Bölgesel araştırmalar uzmanı Alin Ozinian ise kendisinin de Getronagan Lisesi mezunu olduğunu belirttiği yaptığı tweet zincirinde özetle şunları söyledi:

“Türk toplumu muhafazakarlaştıkça Ermeni toplumu da muhafazakarlaşıyor… Türk toplumu dindarlaştıkça Ermeni toplumu da dindarlaşıyor… Türk liderler hoşuna gitmeyene “terörist, anarşist” deyince, Ermeni liderler de muhaliflerini militanlıkla suçluyor…

“Bugüne kadar bir cemaat mensubunun, bir cemaat toplantısında, bir cemaat okulunu/mezunlarını hedef aldığı, onlara “militan” dediği sanırım görülmemiştir. Muktedirin/AKP’in refleksleri, yaftalama zavallılığı, çaresizliği Ermeni azınlığa bile nüfuz ettiğine göre, zor bir yerdeyiz.

“Misal, Şirinoğlu parası neyse verip ‘Ermeni Cemaati içinde KHK uydurma’ hakkını alsa. Uyuz olduğunun hayatını karartsa:))

Bir Osmanlı Rüyası, Millet sistemi!”

(PT)

http://bianet.org/bianet/azinliklar/213087-getronagan-lisesi-ni-itham-eden-sirinoglu-na-tepki-yagiyor-iktidarin-kotu-kuklasi

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