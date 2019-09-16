Batı Avrupa Rus Ortodoks Kiliseleri, Moskova Patrikhanesi’ne resmen dahil oldu

Istanbul Fener Rus Patrikhanesi’nden ayrılan Batı Avrupa Rus Ortodoks Kiliseleri, Moskova Patrikhanesi’ne resmen bağlandı.

Rus Ortodoks Kilisesi Kutsal Sinodu, Kilise’ye bağlanma yönünde oy kullanan ancak katılma kararı almayan Batı Avrupa Rus Ortodoks Kiliseleri lideri Başpiskopos Johan’ın, ona bağlı bütün din adamlarının ve kiliselerin Moskova Patrikhanesi’ne kabul edilmesi yönünde karar aldı.

Başpiskopos Johan, bu kiliselerin temsilcilerinin en kısa süre içinde bir toplantı yaparak Rus Ortodoks Kilisesi Patriği Kirill’e ve Kutsal Sinod’a organizasyonlarının kanonik biçimine ilişkin önerilerini sunacağını belirtti.

Kutsal Sinod üyeleri, Başpiskopos Johna’a ‘Dubninskiy’ unvanını verdi.

İstanbul Fener Rus Patrikhanesi’nden ayrılan Batı Avrupa Rus Ortodoks Kiliseleri, Moskova Patrikhanesi’ne bağlanmak için oylama yapmış, başpiskoposluk üyelerinden çoğunun ‘bağlanma’ yönünde oy kullanmasına rağmen oylamadan katılım konusunda olumlu karar çıkmamıştı.

Rus Ortodoks Kilisesi’nin Batı Avrupa Rus Ortodoks Kiliselerini kabul kararı, Kilise’nin geçen sene İstanbul Fener Rum Patrikhanesi’yle diplomatik ilişkilerini kesmesini izliyor. Rus Ortodoks Kilisesi ilişkileri kesme kararını, Fener Rum Patrikhanesi’nin Ukrayna Kilisesi’ni ‘bağımsız bir kilise olarak tanıma yolunda çalışmalara başlamış olması’ nedeniyle almıştı.

Fener Rum Patrikhanesi de söz konusu gerilimi takiben Batı Avrupa’daki Rus Ortodoks Kiliseleri ile ilişkisini kesmişti.

https://tr.sputniknews.com/rusya/201909161040187549-bati-avrupa-rus-ortodoks-kiliseleri-moskova-patrikhanesine-resmen-dahil-oldu/

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