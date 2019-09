Google, “Pakistan’ın Rahibe Teresa’sına” Bir Çizimle Hürmetlerini Sundu

2017 yılında hayatını kaybeden, Daughters of the Heart of Mary’nin (Meryem’in Yüreğinin Kızları) Almanya doğumlu Katolik rahibe Dr. Ruth Pfau, Pakistan’da cüzzam hastalığını tedavi etmesiyle tanınıyor. Teknoloji devi Google, saygı değer rahibeyi 90. doğum yıldönümünde bir çizimle andı.

Google çizimi; Google’ın ana sayfasında tatilleri, etkinlikleri, başarıları ve önemli tarihi figürleri anmak amacıyla logosunun özel ve geçici bir şekilde değiştirilmesidir.

Çizim, Alman-Pakistanlı doktoru bir hastayla ilgilenirken gösteriyor. Google, rahibenin kendisini “Pakistan’da cüzzamı ortadan kaldırmaya ve sayısız hayat kurtarmaya adadığını” söyledi.

Daha çok “Pakistan’ın Rahibe Teresa’sı” olarak bilinen Dr. Pfau, birkaç gün öncesinde yaşlılık komplikasyonları sebebiyle Karaçi’nin Aga Khan Hastanesi’ne kaldırıldıktan sonra 10 Ağustos 2017’de, 87 yaşında hayatını kaybetmişti. Paha biçilemez hizmetleri için 19 atışlık saygı duruşu da dahil olmak üzere tam devlet onurunu takiben 19 Ağustos’ta toprağa verildi.

9 Eylül 1929’da Leipzig’te dünyaya gelen Dr. Ruth Pfau, 1950’lerde o zamanların Batı Almanya’sında bulunan Mainz ve Marburg Üniversitelerinde tıp okudu. Mezun olduktan sonra The Daughters of the Heart of Mary isimli kuruluşa katıldı ve hizmet için Hindistan’a gönderildi.

Dr. Ruth Pfau, Pakistan’daki hizmetinin ilk yıllarında. (1960)

8 Mart 1960’ta, Hindistan’a giderken Karaçi’de durdu ve bazı vize problemleri yüzünden orada tutuldu. Burada cüzzamlı insanlarla ilgilenmeye başladı.

1961’de cüzzam yönetiminin eğitimini almak için Güney Hindistan’ın Vellore bölgesine gitti. Cüzzam Kontrol Programını organize etmek ve genişletmek için Karaçi’ye geri döndü. Pakistan’ın bu hastalığı tedavi etmeye adanmış ilk hastanesi olan Karaçi’deki Marie Adelaide Cüzzam Merkezi’nin bugün ülke çapında 56.000’den fazla cüzzam hastasını tedavi eden 157 şubesi bulunmakta.

Dr. Pfau, insani yardım hizmetleri nedeniyle Pakistan’da ve yurtdışında çok sayıda onur ve takdir kazanmıştı. Almanya ona 1969’da Liyakat Nişanı verdi. 1979’da Pakistan Hükümet’i tarafından cüzzam konusunda Federal Danışmanlık pozisyonundan, Sağlık ve Sosyal Refah Bakanlığı’na atandı. Pakistan Hükümet’i onu 1979’da Hilal-i İmtiyaz ve 1989’da Hilal-i Pakistan ile onurlandırdı. 1988’de kendisine Pakistan vatandaşlığı verildi. 2002’de Asya’nın Nobel ödülü olarak bilinen prestijli Ramon Magsaysay Ödülü’ne layık görüldü. (vaticannews.va)

http://haber.sat7turk.com/google-pakistanin-rahibe-teresasina-bir-cizimle-hurmetlerini-sundu/

Bunu beğen: Beğen Yükleniyor...