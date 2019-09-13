İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI’NA ZİYARET

Patriklik Kaymakamı Episkopos Sahak Maşalyan 13 Eylül 2019, Cuma, saat 11.00’de İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Ekrem İmamoğlu’nu makamında ziyaret etti. Bu ziyarette Patriklik Genel Sekreteri Başrahip Tatul Anuşyan ve Peder Şirvan Mürzyan, Selina Doğan, Bakırköy Kilisesi Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Mesut Özdemir ve Gedikpaşa Kilisesi Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Harutyun Şanlı da hazır bulundular.

Patriklik Kaymakamı Sayın Müftü’yü tebrik ederek kendisine zor görevinde görevinde başarılar diledi.

İBB Başkanı Sayın İmamoğlu da Kaymakam Hazretleri’ne başarılar dileyerek ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Ayrıca, eşitlik ilkesine dayalı bir hizmet anlayışını benimsediğini sözlerine ekledi.

Samimi ve dostane ortamda gerçekleşen kabulden sonra Patriklik Kaymakamı Sayın İmamoğlu’na “Sağlık Hizmetinde Ermeniler” adlı Arsen Yarman eserini hediye ederek İBB Başkanlığı’ndan ayrıldı.

http://www.turkiyeermenileripatrikligi.org/site/istanbul-buyuksehir-belediye-baskanina-ziyaret/

Bunu beğen: Beğen Yükleniyor...