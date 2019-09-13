Genç Ermeni satranççı Aspet Tadevosyan, dünya şampiyonu oldu

14 yaş altı Dünya Hızlı ve Yıldırım Satranç Şampiyonası İspanya’nın Salobrena şehrinde devam ediyor.

13 Eylül’de sona eren Hızlı Satranç Şampiyonası’nda İspanya’yı temsil eden Aspet tadevosyan dünya şampiyonu oldu.

9 üzernden 7.5 puan kazanan genç Ermeni satranççı, İspanya’nın Fianchetto Sierra Sur Kulübunu temsil ediyor. Tadevisyan, 13 ve 14 Eylül’de yapılacak yıldırım satranç maçlarına da katılacak.

10 Eylül’de başlayan Hızlı ve Yıldırım Satranç Şampiyonası, 14 Eylül tarihine kadar devam edecek.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2019/09/13/Ermeni-satranç-İspanya-şampiyon/164238

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