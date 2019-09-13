Dışişleri’nde siyasi atamalar tam gaz

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Dışişleri Bakanlığı’nda daha önce yapılan siyasi atamalar üzerindeki tartışmalar sürerken, yeni büyükelçi atamalarında da bakanlık dışından isimler büyükelçiliklere atandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “manevi kızı” olarak nitelendirilen Brüksel Bölge Parlamentosu milletvekili olan Mahinur Özdemir’in Cezayir’e büyükelçi olarak atanması kesinleşirken, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı’nda görev yapan Mehmet Metin Eker de İslam İşbirliği Teşkilatı nezdinde Türkiye’nin Daimi Temsilciliği görevini yapacak büyükelçi olarak atandı.

17-25 Aralık operasyonu sonrası bakanlıktan istifa eden AKP’li Egemen Bağış’ın da Prag’a atanacağı belirtilirken, Bağış’ın dün Dışişleri Bakanlığı tarafından paylaşılan atama listesinde yer almaması dikkat çekti. Fakat Bağış, kendi sosyal medya hesabından Prag Büyükelçiliği’ne atanmasına gelen tebrik mesajlarını paylaşıyor.

Türkiye’nin Cezayir Büyükelçisi olarak ataması kesinleşen Mahinur Özdemir, 2009 yılında Avrupa Parlamentosu’na seçilen ilk başörtülü milletvekili oldu. Belçika’da doğan ve Belçika vatandaşı da olan Özdemir, 2014 yılında 1915 Ermeni tehcirini “soykırım” olarak tanıyan bildiriyi imzalamayı reddettiği için Frankofon Merkez Hümanist Demokrat Parti’den ihraç edilmişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2010’da Özdemir’in nikâh şahitliğini yaparken Özdemir, partisinden ihraç edildikten sonra Belçika’nın İstanbul Başkonsolosluğu önünde düzenlenen protesto gösterisine Erdoğan’ın kızı Sümeyye Erdoğan da katılmıştı.

Eren iddiasına yalanlama

Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın oğlu Bilal Erdoğan’ın imam hatip lisesinden sınıf arkadaşı olan TRT Genel Müdürü İbrahim Eren’in de Doha Büyükelçiliği’ne atandığı öne sürülse de bu iddia bizzat Bakan Çavuş-oğlu tarafından yalanlandı.

ABD’de İran yaptırımlarını delmek suçlamasıyla çarptırıldığı hapis cezasını tamamlamasının ardından temmuz ayında Türkiye’ye dönen eski Halkbank Genel Müdürü Hakan Atilla’nın da OECD nezdinde Türkiye’nin Daimi Temsilcisi olarak atandığı da öne sürüldü, ancak bu iddiaya Dışişleri’nden doğrulama ya da yalanlama gelmedi.

Dışişleri Bakanlığı’nın paylaştığı atama listesine göre Hasan Ulusoy Brüksel Büyükelçiliği’ne, Aylin Sekizkök Bulgaristan’a, Hasan Sekizkök Kuzey Makedonya’ya, İnan Özyıldız Estonya’ya, Mustafa Özcan Belarus’a, Togan Oral Türkmenistan’a, Ufuk Ekici Kazakistan’a, İsmail Aramaz Ürdün’e, Mustafa Osman Turan Bangladeş’e, Demet Şekercioğlu Sri Lanka’ya, Haldun Tekneci Vietnam’a, Orhan Işık Laos’a, Fatma Pihava Ünlü Kosta Rika’ya, Gülcan Akoğuz Şili’ye, Kaya Bakkalbaşı Madagaskar’a, Erkan Aytun Guatemala’ya, Yeşim Kebapçıoğlu Dominik Cumhuriyeti’ne, Bengü Yiğitgüden Trinidad ve Tobago’ya, Tolga Bermek Gambiya’ya, Nilüfer Erdem Kaygısız Gabon’a atandı. Kanada’nın Montreal kentinde bulunan Uluslararası Sivil Havacılık Teşkilatı’na da siyasi atama yapıldı. Eski Ulaştırma Bakanlığı Müsteşarı Suat Hayri Aka Uluslararası Sivil Havacılık Teşkilatı (ICAO) nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Daimi Temsilciliği görevine atandı.

http://www.cumhuriyet.com.tr/haber/turkiye/1577470/Disisleri_nde_siyasi_atamalar_tam_gaz.html

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