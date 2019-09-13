BM’den dini mekanların korunması için eylem planı

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, BM’nin dini alanların korunması için bir eylem planı hazırladığını söyledi.

Guterres, gazetecilere yaptığı açıklamada “Hepimiz dünyada anti-Semitizmde, Müslümanlara karşı nefret ve Hristiyanlara yönelik saldırılarda artış olduğunu biliyoruz” ifadelerini kullandı.

Sadece son aylardaki olaylara bakıldığında bile Yahudilerin sinagoglarda, Müslümanların camilerde ve Hristiyanların ibadet sırasında öldürüldüklerine vurgu yapan BM Genel Sekreteri, “Bir kez daha bu saldırıları şiddetle kınıyorum. Dini alanlar ibadet ve dua etmek için vardır, savaş için değil” dedi.

Guterres, hazırladıkları eylem planının, kutsal yerlerin korunmasında devletlerin desteklenmesi için özel öneriler getirdiğini kaydetti.

https://tr.sputniknews.com/dunya/201909131040158749-bmden-dini-mekanlarin-korunmasi-icin-eylem-plan/

Bunu beğen: Beğen Yükleniyor...