Azerbaycan, Fransa maslahatgüzarını Dışişleri Bakanlığına çağırdı

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Azerbaycan, Fransız milletvekillerinin Artsakh’a (Dağlık Karabağ) yapacağı ziyaretten dolayı Fransa maslahatgüzarını Dışişleri Bakanlığına çağırdı.

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı’nın Basın Servisinin bildirdiğine göre bakanlık Fransız milletvekillerinin Artsakh’a ziyaretini kınadı. Azerbaycan’ın yaptığı protesto notunda şu ifadelere yer verildi:

“Böyle ziyaretleri, Karabağ Sorununun barış çözümüne yönelik Fransa’nın dahil olmak üzere AGİT Minsk grubu Eş Başkanları’ının çabalarının önünde engel oluşturuyor.”

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı Fransa İktidarına milletvekillerinin Artsakh ziyaretlerini önlemesi için çağrıda bulundu.

Hatrılanacağı üzere 10 Eylül’de Fransa Milli Meclis milletvekillerinin heyeti üç günlük çalışma ziyareti için Artsakh Cumhuriyeti’ne (Dağlık Karabağ) gitmişti.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2019/09/13/Azerbaycan-Fransa-Karabağ/164187

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