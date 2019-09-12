Gidenler.. Gidenler!.

Hınçal ULUÇ

…

İçki sevmem..

Meyhane merakım yok, hele meyhane çıkışı sabaha karşı işkembeciye gitme adetim hiç yoktur.

Buna rağmen bilirdim, Apik adını..

Dolapdere’de efsane işkembeciydi. Bu yüzden herkes gibi bilirdim. Dükkanını 24 saat açık tutan o büyük ustayı..

Ermeni Üç Horon Vakfı’nın Başkanı olduğu için tanıdım ApikHayrabetyan’ı.

Hele Ermeni Cemaati Maral Müzik ve Dans Gurubu’nun gösterilerini hiç kaçırmadığım için iyi de dost olmuştuk.

Beş yıl önce dükkanı kapadığında “Dolapdere’nin ışığı söndü” demişlerdi.

Toprağın bol olsun, Usta!.

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