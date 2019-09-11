Vladimir Putin’den Ermeni bilim adamına “Vatana hizmet” madalyası

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in talimatıyla ünlü Rusyalı Ermeni bilim adamı, kutup araştırmacısı, Develt Duması üyesi Artur Chilingarov, “Vatana sunduğu hizmetler için” ikinci sınıf madalyayla ödüllendirildi.
Putin’in talimatnamesinde, Chilingarov’un “Rusya’nın devletinin güçlendirilmesindeki emeği, parlamentonun geliştirilmesi ve yıllar boyunca özverili çalışmaları için” ödüllendirildiği açıklandı.
https://www.ermenihaber.am/tr/news/2019/09/11/Putin-Chilingarov-madalya/164009
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