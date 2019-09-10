Tel Aviv’in ünlü gece kulübü sinagog oldu

1980’lerin sonunda Tel Aviv’in en meşhur diskoteği olan, hatta ABD’deki zamanın dünyaca ünlü dev diskoteği Studio 54 ile karşılaştırılan, daha sonraki yıllarda gece kulübü ve son olarak da striptiz kulübü olarak çalışan Colleseum binası sinagog oldu.

İsrail’in dindar kuruluşlarından Beit Tefilah basına yaptığı açıklamada, deniz kenarında Atarim Meydanında bulunan Colleseum’un bundan sonra Şabat (Kutsal cumartesi günü) dualarında yahidlere hizmet edeceğini belirtti.

Colleseum’un bulunduğu Atarim Meydanı 1990’larda Tel Aviv’in gece hayatının merkezi idi. Beit Tefilah kurumu son birkaç yıldır söz konusu bölgede kiraladığı bir binada Şabat yemekleri ve duaları düzenliyordu. Artık Şabat duaları mekan kapasitesi çok daha büyük olan Colleseum’da yapılacak.

http://www.salom.com.tr//haber-111749-tel_avivin_unlu_gece_kulubu_sinagog_oldu.html

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