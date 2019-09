Müteşebbis Heyet: Talimatnamenin gelmesi an meselesi

Patrik seçimi sürecini yürütecek Müteşebbis Heyet 9 Eylül Pazartesi günü haftalık toplantısını yaptı. Toplantı sonrası yapılan açıklamada Hükümet tarafından yayınlanacak patrik seçimine dair talimatnamenin gelmesinin an meselesi olduğu, bu nedenle seçime dair ön çalışmaları hızlandırma kararı alındığı belirtildi.

Toplantı sonrası yapılan açıklama şöyle: “Müteşebbis Heyet, son toplantısında, İdarece ısdar edilmesi beklenen seçim talimatnamesinin tarafımıza tebliğ edilmesinin an meselesi olduğu ifade edilerek, seçime dair ön çalışmaları hızlandırma kararı aldı.

Bu bağlamda özellikle, heyetimizce kendilerinden beklenen belge ve bilgileri temin etmekte güçlük çeken, bu belgeleri hazır etme aşamasında bazı soru işaretleri bulunan seçim bölgesi vakıflarımızla yakın temas kurarak sıkı işbirliği içine girdi.

Bu işbirliği; gerek toplantı esnasında söze konu vakıfların yöneticileriyle yapılan telefon görüşmeleri, gerekse toplantı sonrasında çeşitli sorularına yazılı şekilde dönüş sağlayıp, sorularına yanıt getirmek suretiyle tezahür etti.

Vakıflarımızın seçmen listelerini hazırlama aşamasında karşılaştıkları temel zorluklardan birinin seçim bölgelerinin kapsam ve sınırlarını belirlemek olduğu heyetimizce müşahade edilerek, seçim talimatnamesinin tebliğini müteakip, vakıflarımızın işini kolaylaştırmak adına seçim bölgelerinin muhteviyatını açıkça belli eden yazılı ve görsel dokümantasyonu kendilerine tevdi etme kararı aldı.

Bunun yanı sıra seçimde adaleti sağlamak ve seçmenlerin yoğun ilgisine şayan, yüksek katılımlı bir seçim elde etmek adına yürütülmekte olan çalışmalara da ivme kazandırıldı. Bu minvalde seçim bölgeleri dâhilindeki okullarımıza, kiliselerimizin görünür yerlerine asılıp, teşhir edilmek üzere; seçmen adaylarını, yerleşim yerlerinin bulunduğu vakıflara müracaatla kayıt olmaya davet eden tanıtım ve ilan metinleri hazırlandı. Toplantının hitamını müteakip bu yazıların üyelerce ilgili yerlere ivedilikle ulaştırılması kararı alındı.

Aynı cihetten hareketle, Patrikhane’ye ait internet sitesinde de Müteşebbis Heyet’in takip eden süreçte yapacağı duyuru ve bildirimleri yayımlayacağı bir bölüm (link) tahsisinin son derece faydalı olacağı üzerinde duruldu ve toplumun geneline yayılmak için Patrikhanenin bütünleyici kimlik ve himayesinden yararlanmanın gereği vurgulandı. Bunun gerçekleşmesine yönelik adımların toplantıyı müteakip derhal atılması yönünde karar alındı.

Toplantıda ayrıca Müteşebbis Heyet’çe seçim tarihlerinde her bir seçim bölgesi için en az bir adet gözlemci ve IT (bilişim) konusunda uzman bir yetkili tahsis edileceği ifade edilerek, heyetçe yetkilendirecek IT alanında uzman bu kişilerin vakit kaybedilmeksizin bir araya getirilerek gerekli teknik fikir alışverişinin yapılacağı ve koordinasyonun sağlanacağı bir toplantı tertip edilmesi kararı alındı. Müteşebbis Heyet, seçim bölgesi vakıflarının adedi nazara alındığında sayıları yaklaşık 40’ı bulması gereken toplumumuz mensubu bu IT (bilişim) uzmanlarını bir araya getirmek adına gerekli çalışmaları derhal başlatma kararı aldı.”

http://www.agos.com.tr/tr/yazi/22881/mutesebbis-heyet-talimatnamenin-gelmesi-an-meselesi

