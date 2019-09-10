Muş Ermenileri, Surp Haç Ermeni Kilisesinde yapılan ayine katılanlara üzüm dağıttılar (video)

Van Gölü’ndeki Akhtamar Adası’nda bulunan Surp Haç Ermeni Kilisesi, yedinci ayine ev sahipliği yaptı.

Türkiye Ermenileri Patriklik Kaymakamı Episkopos Sahak Maşalyan’ın yönettiği ayine katılmak üzere Ermenistan’dan, Türkiye’den ve Ermeni Diasporası’ndan çok sayıda kişi Gevaş (Tarihi Vostan) ilçesindeki Akhtamar İskelesi’nden teknelerle adaya ulaştı.

Ayine yaklaşık 150 Muş Ermenileri de katıldı.

“Ermeni Haber Ajansının” muhabirine verdiği röportajda Daron Muş Ermenileri Kültür, Dayanışma Sosyal ve Turizm Derneği Başkanı Hayrettin Arslan, atalarının hayrına üzüm dağıttığını belirtti.

Dernek Başkanı Arslan “Her yıl Surp Haç Kilisesinde gerçekleştirilen ayine yaklaşık 700 yıllık atalarımızın üzümünü getirip dağıtıyoruz. Muştan ayine her yıl geliyorlar. Yani bu yeni değil. Sadece Muştan değil, civarındaki illerden hepsinden geliyorlar. Bu vesileyle üzüm getiriyoruz, atalarımızın hayrına dağıtıyoruz.” dile getirdi.

“Bu yılda ayine Muştan çok mu kişi geldi sorusuna” ise Hayrettin Arslan en az 100-150 kişinin katıldığını söyledi.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2019/09/10/ayin-Muş-Ermeni-Van-Surp-Haç/163908

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