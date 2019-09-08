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Ermenistan, Bosna-Hersek’i 4-2 mağlup etti

2019-09-08

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri J Grubu 6. hafta maçında Ermenistan,sahasında karşılaştığı maçta Bosna-Hersek‘i 4-2 mağlup etti.

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri J Grubu 6. hafta maçında Ermenistan ile Bosna-Hersek, Vazgen Sargsyan Hanrapetakan Stadyumu’nda karşı karşıya geldi.

Ermenistan’a 3 puanı getiren golleri 3, 66. dakikada Henrikh Mkhitaryan, 77. dakikada Hovhannes Hambardzumyan ve 90. dakikada kendi kalesine Stipe Loncar kaydetti.

Bosna-Hersek’in gollerini ise 13. dakikada Edin Dzeko ve 70. dakikada Amer Gojak attı.

Grupta oluşan puan durumu şu şekilde:

https://ajansspor.com/haber/ermenistan-bosna-herseki-4-2-maglup-etti-317975

Yayımlanan kategori: Haber ve Türkçe

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