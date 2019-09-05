Gürcistan’ın başkenti Tiflis’te bulunan Ermeni tiyatrosunun son hali

Ermenistan sınırları dışında faaliyet gösteren tek Ermeni tiyatro binası Gürcistan’ın başkenti Tiflis’te bulunuyor. ‘Kartu’ vakfının sağladığı destekle şu an Ermeni büyük tiyatro oyuncusu, yazar Petros Adamyan’ın adını taşıyan tiyatro binası restore ediliyor.
Gürcistan’daki aliq.ge haber ajansının aktardığı bilgilere göre Tiflis’te bulunan Ermeni Dramatik tiyatrosunun yeniden açılışı 2021 yılında gerçekleşecek.
Petros Adamyan tiyatrosunun binası son 7 yılda riskli bina olarak kaydedildi ve orada tiyatro oyunlarının sahnelenmesi yasaklandı.
Tiyatro binasının inşaat çalışmaları 2019 yılının Ocak ayında başladı ve 2020 yılının başında binanın dış kısmı hazır olması bekleniyor.
https://www.ermenihaber.am/tr/news/2019/09/05/Gürcistan-Tiflis-Ermeni-tiyatro/163666
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