‘Ermenistan özür dilemeli ve heykeli kaldırmalı’

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Ermenistan’ın Talat Paşa’nın katili Soğomon Tehliryan’ın heykelini dikmesine tepkiler büyüyor. Aydınlık’a konuşan emekli büyükelçi ve milletvekilleri heykeli utanç verici olarak nitelendirdi, Ermenistan’ın nefretle hareket ettiğini vurguladı

ZİHNİ ERDEM / ANKARA

Türkiye’de, Ermenistan’da,Talat Paşa’yı öldüren katil Soğomon Tehliryan’ın Talat Paşa’nın kafasını ayakların altına koyan heykele karşı tepkiler çığ gibi büyüyor. Emekli Büyükelçiler ve tarihçiler, hükümetin ve muhalefete muhalefetin bu olaya sert tepki göstermeye çağırırken, Ermenistan’ın Türkiye’den özür dilemesini ve heykeli şartsız bir şekilde ortadan kaldırmasını istedi.

Aydınlık’a konuşan emekli büyükelçi ve milletvekillerinin açıklamaları şöyle:

‘BATI KÜLTÜRÜNÜN ALTINDA NEFRET YATIYOR’

n Eski Türk Tarih Kurumu Başkanı ve eski Milletvekili Prof. Dr. Yusuf Halaçoğlu:

Ermenilerin hiçbir yaptıkları gerçekleri yansıtmıyor. Söylemleri ve eylemleri abartılı, yalan dolan… Zaten soykırım iddiaları siyasi ve sahte değil mi? Dolayısıyla kendi siyasi tezlerini, bir yerde kendi halkına ve kendilerine destek veren ülkelere mesaj olmak üzere böyle bir şey yapmışlar ama bu insanlık ayıbı olan bir şey. Mamafih, İkinci Viyana kuşatması dolayısıyla Avusturya’da da Kara Mustafa Paşa’nın aynı şekilde, ayaklar altında Osmanlı sancaklarıyla beraber heykelleri yapılmış… Osmanlıların ayaklar altında heykelleri var orada… Belli ki Batı kültürünün altında aslında gerçek soykırım yatıyor, nefret yatıyor. Dolayısıyla, diyelim ki, Talat Paşa kendilerine zulüm etmiş olsa bile böyle bir heykel yapılması insanlığa aykırı.

‘ERMENİSTAN İÇİN HAYIRLI OLMAZ’

n Emekli Büyükelçi Uluç Özülker: Bunu iki başlık altında değerlendiriyorum. Birincisi, Ermenistan’da bu konu ile ilgili bir paranoya var. Dolayısıyla bunu nereye kadar taşıyabilecekleri konusunda da ciddi endişelerim var. Acayip acayip heykeller yaparak ne kendini tatmin edebilirsin ne de buradan herhangi bir şekilde barışçıl şekilde, eğer bir sorunun varsa o sorunu çözebilirsin. Bunun en güzel çözüm yolunu da Türkiye zaten ortaya koymuş durumdadır. Bizzat sayın Doğu Perinçek’in gidip evvela İsviçre’den başlatarak AİHM’e kadar taşınan Türkiye’nin haklılığını ortaya koyan bir sonuç da ortada iken Ermenistan’ın işi tamamen siyasileştirerek ve Türkiye’nin içinde bulunduğu uluslararası siyasetteki sıkıntılarını kullanarak bir noktaya taşımaya çalışması kabul edilebilir bir şey değildir. İkinci husus olarak karşılıklı oturarak akıl ve mantık çerçevesinde ama uluslararası hukuk kapsamında alınmış kararlara uygun bir biçimde bir çözüme ulaştırmamız herhalde en doğru çözüm olur. Sonuç itibarıyla bu bağnaz tutumunda devam etmesi halinde, Türkiye gibi güçlü bir ülke ile bu kadar bozuşması, kendi geleceği açısından da çok hayırlı olmayacaktır. Dolayısıyla ne tarafından bakarsanız bakın, bu vahşeti her halde geriye almak, garip heykeli de ortadan kaldırmak en akıllıca tutum olacaktır. Ama bunu yaparlar mı orada çok ciddi şüphelerim var. Çünkü Ermenistan’da halihazırda akıl, hakim pozisyonda değil.

‘UTANÇ VERİCİ’ Reklamdan sonra devam ediyor

n Emekli Büyükelçi ve eski Milletvekili Osman Taney Korutürk: Ermeniler açısından da bunu dikenler açısından da utanç verici bir şey. Buna yapılacak bir yorum yok. Bunlar devlet olarak ortaya çıkan bir ülkenin kullanabileceği bir sembol mü bu?

Nefret söyleminin dışında bunun insanlıkla, medeniyetle bağdaşır bir şey değil. Bunun hiç haklı mıydı, haksız mıydı tartışmasına girmeden Türkiye’nin yöneticiliğinde bulunmuş, dünyaca maruf bir insanın kafasını kesip böyle bir katilin altına koyup bunu heykel diye koymak utanç vericidir. Birincisi Devlet ciddiyeti ile bağdaşacak bir şey değildir. İkincisi, artık bunları bırakmaları lazım. Dünya değişti. İnsanın geçmişi bu kadar kurcalaya kurcalaya doğru yanlış bir yere gitmesi söz konusu değildir. Herkesin ileriye bakması lazım. İnsanlar arasında, ülkeler arasında uluslararasında iyi ilişkiler kurmak lazım. Bunlar bunu yapacaklarına, insanlık dışı şeyler yapıyorlar. Diyecek bir şey yok , yapacakda bir şey yok. Kendi utançları ile baş başa bırakmak lazım.

İKTİDAR VE MUHALEFET NİÇİN TEPKİ GÖSTERMİYOR?

n Emekli Büyükelçi eski milletvekili Onur Öymen: Türkiye’nin bu gibi konularda geç bilgisi oluyor, tepkisi de beklediğimiz kadar kuvvetli olmuyor. Bundan önce, yanılmıyorsam 2000 yılında, Gerablus askeri mezarlığında ASALA teröristlerini yüceltmek için bir anıt açıldı. Buna karşı yeterince tepki gelmedi Türkiye’den. Defalarca söyledik, televizyonlarda da açıkladık. Bunlar tamamen bir nefret söylemi. İktidarıyla muhalefetiyle siyasetçilere sormak lazım. Her konuda konuşuyorsunuz, bu konulara niçin tepki göstermiyorsunuz?

‘AĞRI DAĞININ ETEKLERİNE TALAT PAŞA HEYKELİ DİKİLMELİ’

Emekli Büyükelçi, Bağımsız Ardahan Milletvekili Öztürk Yılmaz: Ermenistan yönetimi, ırkçı, faşist ve son derece provokatif bir yaklaşım içinde. Bir taraftan barış ve uzlaşma mesajları verirken diğer taraftan tarih ile ne kadar husumet içinde olduklarını, ne kindar olduklarını ve Türk milletine karşı ne kadar düşmanlık beslediklerini açıkça göstermiş oluyor. Ermenistan Türkiye’den özür dilemeli ve o heykeli kayıtsız şartsız kaldırmalı.

Ermenistan’a “Sen bunu mu yapıyorsunuz kardeşim? O halde, ben de kaçak çalışmasına göz yumduğum yaklaşık yüz bin Ermenistan vatandaşını evlerine geri gönderiyorum. Bunları al, bu heykelin açılışına alkış tutan ülkelere gönder” demek lazım.

Türkiye net bir tavır takınmalı. Ben olsam, Ağrı Dağı’nın Ermenistan’a bakan eteklerine devasa bir Talat Paşa heykeli dikerim. Ermenistan’ın Türkiye ve Azerbaycan ile ilişkilerini normalleştirilmesine dönük bir çabası yok. İşgal ettiği topraklar duruyor daha. Hükümetin böyle durumlarda sessiz kalmaması lazım.

https://www.aydinlik.com.tr/ermenistan-ozur-dilemeli-ve-heykeli-kaldirmali-turkiye-eylul-2019

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