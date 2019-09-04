Yeni Şafak yazarı tacizci tarikatları nefret suçu işleyerek akladı: Daha iki ay önce oğlancıların hakları için yürümediniz mi?

GÜNCEL

Yeni Şafak yazarı Ergün Yıldırım, cinsel saldırılarla gündeme gelen cemaat ve tarikatları savunmak adına nefret suçu işledi.

Yıldırım, LGBT yürüyüşlerini hedef göstererek, “Daha bir iki ay önce Türkiye oğlancılar ve lezbiyenlerle çalkalanıyordu. CHP ve HDP belediyeleri eşliğinde bütün Türkiye oğlancıların ve lezbiyenlerin hakları için sokaklara dökülmüştü” ifadeleriyle tarikat ve cemaatlerin serbestliğini savundu.

Yıldırım’ın nefret suçu içeren yazısında, ““Gönüllü ibnelik” ve “gönüllü gayri meşru cinsellik” için Türkiye’yi ayağa kaldırmışlardı. Kadına yönelen şiddeti önlemek üzere hazırlanan bir metin, bunların manifestosuna dönmüştü. Şimdi bunun yerine cemaatler ve tarikatların tecavüzü gündeme taşındı. Türkiye oğlancılara ve lezbiyenlere özgürlüğü tartışırken, cemaatleri-tarikatları mahkûm etme paradoksunu kaldıramaz” ifadelerine yer verdi.

Tarikat ve cemaatlerin serbestliğini savunan Yıldırım, “Cemaat ve tarikatlar tamamen serbest olmalı. Tekke ve Zaviyeler Kanunu revize edilmeli. Din eğitimi hem sivil/gönüllü hem de resmiyette devam etmeli. Vatandaş tercih seçeneğine sahip olmalı. Cemaatler, sivil din eğitiminin tarihsel birikimleriyle var olan kurumlar. Bunları yasaklamak yerine ıslah etmeliyiz. Onları yeni düzenlemelerle hem denetlemeli hem de özgürce çalışmalarına imkân vermeliyiz” dedi.

https://www.birgun.net/haber/yeni-safak-yazari-tacizci-tarikatlari-nefret-sucu-isleyerek-akladi-daha-iki-ay-once-oglancilarin-haklari-icin-yurumediniz-mi-267250

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