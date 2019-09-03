Ünlü şarkıcı hayatını kaybetti

Lübnanlı ünlü Ermeni şarkıcı Adiss Harmandian, pazar günü ABD’nin California eyaletinde hayatını kaybetti. Harmandian Ailesi tarafından yapılan açıklamada, ünlü sanatçının 15 yıldır mücadele ettiği kansere yenik düştüğü belirtildi.

Müzik kariyerine 1960’lı yıllarda Beyrut’ta başlayan Harmandian, Türkiye’de de hemen herkesin ezbere bildiği ve Ertem Eğilmez’in aynı adlı filminde kullanılan ‘Mavi Boncuk’ şarkısının Ermenice versiyonu olan ‘Karoun Karoun’ (İlkhabardan ilkbahara) adlı eseriyle tanınıyordu.

Sözleri Azerbaycanlı şair Mikayil Müşfig’e, bestesi ise Alekber Tağıyev’e ait olan ‘Sana gurban’ adlı şarkı, Türkçe ve Ermenicenin yanı sıra 1970’li yıllarda Yunanca olarak da seslendirilmişti.

Kariyeri süresince 30’u aşkın albüm ve yaklaşık 400 şarkı yayınlayan Harmandian, Ermenistan’ın dışında birçok uluslararası ödülün de sahibiydi.

Adiss Harmandian, Lübnan İç Savaşı sırasında ABD’ye göç etmiş ve bu ülkede de tanınan bir şarkıcı haline gelmişti.

http://www.cumhuriyet.com.tr/haber/yasam/1562669/Unlu_sarkici_hayatini_kaybetti.html

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