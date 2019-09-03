O Atatürk portesi neyi gizliyor?

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Markar Esayan

Köşe arkadaşım yazar Kurtuluş Tayiz “Atatürk’ün arkasına sakladıkları gerçek” isimli dünkü harika yazısıyla CHP ve HDP’nin beyaz Türk sosyolojisi üzerinde oynadığı algı operasyonunu deşifre ediyordu:

“Dindar çevreleri sistematik olarak ‘Atatürk’ düşmanı gösteren yayınların sebebi, seküler sosyolojiyi bu kesimden biraz daha uzaklaştırmak ve PKK/HDP’ye biraz daha yakınlaştırmak. Son günlerde artan ‘Atatürk’ tartışmalarının arka planında CHP’de yaşanan işte bu eksen kayması, siyasi mühendislik faaliyeti yatıyor.

Dindar çevrelere yönelik gelişen ‘Atatürk’ baskısının sebebi de bu çevrelerde bir reaksiyon üretip bunu CHP’nin geliştirdiği yeni siyasi ittifaka tahvil etmek. Dindarları ‘Atatürk’ düşmanı göstererek CHP’nin geliştirdiği ittifak değirmenine su taşımanın hiçbir anlamı yok.”

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Bu mühendisliğin Kürt vatandaşlara dönük bir hassasiyetle en küçük ilgisinin olmadığı çok açık. Olsa Hacire Ana’ya da bir nebze olsun ilgi göstermezler miydi? PKK onca orman yangınını üzerine aldığı halde bir söz olsun söylemezler miydi? Asla söyleyemezler; çünkü mezesi oldukları siyaset mühendisliği buna cevaz vermez.

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Bunlar (Ermeni tehcirininin başsorumlusu olduğu için günahım kadar sevmesem de) “Edirne’yi Enver alacağına Bulgar alsın” diyenlerin kumaşındandır. Ve dahi, (Hamidiye Alayları tarafından tatbik edilen 1895-96 şiddet dalgasını son derece insanlık dışı bulduğum) Sultan Abdülhamid’in hal edilmesi için hangi örgüt, yabancı devlet varsa işbirliği yapan İttihatçılara benzer.

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Mesele, dün Ermeni sivillerin durumuyla ilgili değildi, bugün de kimsenin Kürtleri umursadığı yoktur. Sultan Abdülhamid –Şark Sorunu’ndaki kritik hatalarına rağmen- Osmanlı’nın son freniydi, bir siyaset dehasıydı. Büyük devletler Şark Sorunu’nu kaşıyarak, onların oyuncağı olan İttihatçılar/Taşnak/ Hınçak ve liberallere onu hal ettirdiler. 10 sene içinde Osmanlı devleti un ufak, müslim gayrımüslimler de mahvoldu.

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Bugün yaptıkları bunun 2019 versiyonudur. Yurtsever Atatürkçüler bu hain plana bile isteye asla olur vermezler. Ama işte Erdoğan nefreti ve iftira siyasetiyle kitleleri hipnozluyorlar. İttihat’ın yerinde CHP, diğerlerinin yerinde HDP, PKK vd. vardır bugün.

Recep Tayyip Erdoğan bu ülkenin köşe taşıdır. O köşe taşını yerinden çıkarmak ve ülkeyi dağıtmak için bu mühendisliği yapıyorlar.

Kulağı olan işitsin.

https://www.aksam.com.tr/yazarlar/markar-esayan/o-ataturk-portesi-neyi-gizliyor/haber-1002505

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