Beyoğlu Üç Horan Kilisesi Vakfı Başkanı Apik Hayrabetyan hayatını kaybetti

Beyoğlu Üç Horan Kilisesi Vakfı Başkanı Apik Hayrabetyan tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Uzun süredir yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle Yedikule Surp Pırgiç Ermeni Hastanesi’nde tedavi gören Hayrabetyan, 2 Eylül Pazartesi günü vefat etti.

Apik Hayrabetyan, 5 Aralık 1927 yılında İstanbul’da doğdu. 1942 yılında İstanbul Dolapdere’de Apik İşkembe Salonu’nu açtı. 1980 yılında Beyoğlu Üç Horan Kilisesi Vakıf Başkanlığı’na seçildi. Hayrabsetyan o tarihten bu yana vakıf başkanlığı görevini yürütmekteydi. Kilise dışında Esayan Okulu’nda kurucu temsilcilik görevini de yürüten Apik Hayrabetyan, vakfa bağlı olan Taksim Surp Harutyun Kilisesi ve Şişli Ermeni Mezarlığı’nın da yöneticiliğini yapıyordu. Beyoğlu Üç Horan Vakfı’nın 2011 yılında yaptığı ve mevcut yönetinin kazandığı seçim, taşıma seçmen iddiaları nedeniyle mahkemeye taşınmış, 600’ü aşkın kişi hakkında sahte adres gösterme gerekçesiyle dava açılmış, mahkeme sonucunda sanıklar beraat etmişti.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2019/09/03/Beyoğlu-Üç-Horan-Apik-Hayrabetyan/163395

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