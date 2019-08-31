Soylu: Talimatname bir hafta içinde tamamlanır

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Patrik seçimi için Hükümet’in yayınlayacağı talimatnamenin bir hafta içinde tamamlanabileceğini söyledi.

30 Ağustos Zafer Bayramı için Ankara’da Cumhurbaşkanlığı tarafından düzenlenen resepsiyona Patriklik Kaymakamı (Değabah) Episkopos Sahak Maşalyan ve Surp Pırgiç Hastanesi Vakfı Başkanı Bedros Şirinoğlu da katıldı. Resepsiyonda Maşalyan ve Şirinoğlu Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşme fırsatı buldu. Episkopos Maşalyan’ın Agos’a verdiği bilgiye göre, Erdoğan’ın “Seçim süreci nasıl gidiyor?” şeklinde bir soru yöneltmesi üzerine Maşalyan ve Şirinoğlu Seçim Talimatnamesi’ni beklediklerini ifade ettiler. Bunun üzerine Erdoğan İçişleri Bakanı Soylu’dan bilgi talep edince Soylu talimatnamenin bir hafta içinde tamamlanabileceğini söyledi. Maşalyan genel olarak olumlu bir temas gerçekleştirdiklerini belirtti.

http://www.agos.com.tr/tr/yazi/22844/soylu-talimatname-bir-hafta-icinde-tamamlanir

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