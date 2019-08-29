Zohrab Mnatsakanyan: Bizim amacımız Dışişleri Bakanları düzeyinde diyaloğumuzun sürdürülmesidir

Ermenistan Dışişleri Bakanı Zohrab Mnatsakanyan, Parlamentoda düzenlenen brifing sırasında gazetecilerin sorularını yanıtlarken Azerbaycan tarafından yapılan açıklamalara da değindi.

Mnatsakanyan kendi tutumlarında sabit olduklarını belirterek Ermenistan tarafının hep aynı yaklaşımı sergilediğini açıkladı.

Yaptığı açıklamada Ermenistan Dışişleri Bakanı, “Bizim için müzakere süreci devamlıdır. Statü, güvenlik ve Karabağ’ın katılımı gibi konularda bizim kendi yaklaşımlarımız ve tutumumuz var”, ifadelerini dile getirerek Ermenistan’ın bu konularda son derece sabit olduğunu vurguladı.

Zohrab Mnatsakanyan, Azerbaycan tarafından yapılan ve çoğu zaman nezaket sınırlarını aşan açıklamaların kabul edilmez olduğunu da ifade etti.

2019 yılında müzakereler, Dışişleri Bakanına göre çok dinamik bir şekilde devam etti. Mnatsakanyan “Bizim amacımız Dışişleri Bakanları düzeyinde diyaloğumuzun sürdürülmesidir” ifadelerini de dile getirdi.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2019/08/29/Ermenistan-Dışişleri-Karabağ-Azerbaycan/163135

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