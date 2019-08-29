Ziyamet’te bir şahsın tasarrufunda kilise çanı bulundu, 2 kişi tutuklandı

Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekiplerinin Ziyamet’te düzenlediği operasyonda bir adet kilise çanı ele geçirildi, İsmet Esin ve Hasan Hüseyin Katırcı isimli şahıslar tutuklandı.

Kıbrıs Postası – Nadire Bahadi

Ziyamet’te Narkotik ekipleri tarafından alınan bir ihbar üzerine düzenlenen operasyonda İsmet Esin’e ait ikametgahta bir adet eski eser niteliğinde kilise çanı tespit edildi.

Yürütülen soruşturmada İsmet Esin ile birlikte Hasan Hüseyin Katırcı isimli şahıslar tutuklandı. Zanlılar, aleyhlerinde başlatılan “Kanunsuz eski eser tasarrufu” suçlaması ile dün İskele Kaza Mahkemesi’nde yargıç karşısına çıkarıldı. Polis mahkemede söz konusu ile ilgili bir kişinin daha arandığını açıklarken, çanın hangi kiliseye ait olduğunun araştırıldığını kaydetti.

Mahkeme yürütülen soruşturmanın selameti açısından zanlıların 1 gün poliste tutuklu kalmasına karar verdi.

ÇAN, BAHÇEDE GİZLENMİŞ HALDE BULUNDU

Olayın soruşturmasını yürüten polis memuru Tunahan Gökalp mahkemede verdiği ifadesinde, 27 Ağustos 2019 tarihinde zanlı İsmet Esin’e ait ikametgahta yapılan aramada evin avlusunda 1 adet kilise çanının gizlenmiş şekilde tespit edilerek emare alındığını açıkladı.

Gönüllü ifade veren zanlı Esin’den yapılan araştırmada zanlının söz konusu çanı, Haziran ayında Esenköy sakini zanlı Hasan Hüseyin Katırcı’dan aldığının öğrenildiğini belirten Gökalp, zanlı Katırcı’nın da tespit edilip tutuklandığını kaydetti. Zanlı Katırcı’nın da gönüllü ifade vererek suçunu kabul ettiğini belirten Gökalp, söz konusu kilise çanını 7 yıl önce üçüncü bir şahıstan aldığını itiraf ettiğini kaydetti. Çanın nereden sirkat edildiğinin henüz tespit edilemediğini ve araştırmanın devam ettiğini belirten Gökalp, suçla ilgili zanlı sayısında artış yaşanabileceğine dikkat çekti.

Suçla bağlantısı olduğu tespit edilen bir şahsın daha olduğunu kaydeden Gökalp, zanlıların tutukluluk süresinin uzatılmasını talep etti.

http://www.kibrispostasi.com/c57-Adli_Haberler/n295332-ziyamette-bir-sahsin-tasarrufunda-kilise-cani-bulundu-2-kisi

Bunu beğen: Beğen Yükleniyor...