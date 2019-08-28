UEFA Avrupa Ligi’nde play-off turu rövanş heyecanı

UEFA Avrupa Ligi’nde play-off turu rövanş maçları yarın oynanacak. Trabzonspor, 3-1 kazandığı ilk maçın rövanşında Yunanistan’ın AEK takımını konuk edecek.
UEFA Avrupa Ligi’nde play-off turunda, yarın 21 rövanş karşılaşması oynanacak ve gruplara kalan ekipler belli olacak.
Play-off turundaki tek Türk temsilcisi Trabzonspor, 3-1 kazandığı ilk maçın rövanşında yarın saat 20.30’da Yunanistan’ın AEK takımını konuk edecek.
Ligde yarın yapılacak rövanşların programı (TSİ) ve ilk maçlarda alınan sonuçlar şöyle:
19.00 Karabağ (Azerbaycan) – Linfield (Kuzey İrlanda): 2-3
19.45 Riga (Letonya) – Kopenhag (Danimarka): 1-3
20.00 BATE (Belarus) – Astana (Kazakistan): 0-3
20.00 PAOK (Yunanistan) – Slovan Bratislava (Slovakya): 0-1
20.00 AIK (İsveç) – Celtic (İskoçya): 0-2
20.00 Bnei Yehuda (İsrail) – Malmö (İsveç): 0-3
20.00 Molde (Norveç) – Partizan (Sırbistan): 1-2
20.00 Zorya (Ukrayna) – Espanyol (İspanya): 1-3
20.00 Apollon (Kıbrıs Rum Kesimi) – PSV (Hollanda): 0-3
20.15 Spartak Moskova (Rusya) – Braga (Portekiz): 0-1
20.30 Antwerp (Belçika) – AZ Alkmaar (Hollanda): 1-1
20.30 Hapoel Beer Sheva (İsrail) – Feyenoord (Hollanda): 0-3
20.30 Trabzonspor – AEK (Yunanistan): 3-1
21.00 Dudelange (Lüksemburg) – Ararat (Ermenistan): 1-2
21.00 Ferencvaros (Macaristan) – Süduva (Litvanya): 0-0
21.00 Rijeka (Hırvatistan) – Gent (Belçika): 1-2
21.15 Maribor (Slovenya) – Ludogorets (Bulgaristan): 0-0
21.30 Eintracht Frankfurt (Almanya) – Strasbourg (Fransa): 0-1
21.45 Rangers (İskoçya) – Legia (Polonya): 0-0
21.45 Wolverhampton (İngiltere) – Torino (İtalya): 3-2
22.00 Vitoria (Portekiz) – FCSB (Romanya): 0-0
https://www.aa.com.tr/tr/futbol/uefa-avrupa-liginde-play-off-turu-rovans-heyecani/1566899
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