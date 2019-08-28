Azerbaycan’ın Efsane Komutanı İbad Hüseyinli, Sedat Peker’i Ziyaret Etti

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Azerbaycan’ın kahraman komutanı olarak tanınan İbad Hüseyinli, iş adamı Sedat Peker’i ziyaret etti. Peker ziyaretle alakalı kişisel bloğundan ve sosyal medya hesabından bir açıklama yayınladı.

Asala terör örgütünün lideri Monte Melkonyan’ın kesilmiş kafasıyla poz veren Azerbaycan’ın efsane komutanı İbad Hüseyinli, iş adamı Sedat Peker’i ziyaret etti.

Sedat Peker, İbad Hüseyinli’nin ziyaretiyle ilgili kişisel bloğundan ve sosyal medya hesaplarından bir açıklamada bulundu. Peker yaptığı açıklamada Ermenilerin yaptırdığı, Talat Paşa’yı sırtından vuran suikastçi Soğomon Tehliryan heykeline değindi.

İşte Sedat Peker’in O Açıklamaları;

Kıymetli Dostlarım

Bugünkü gazetelerde İttihat ve Terakki’nin liderlerinden SADRAZAM TALAT PAŞA’yı sırtından vuran katil soğuman teyliryan’ın ermenistan’da büstünün yapıldığını öğrenebilme imkanımız oldu… (Heykelde TALAT PAŞA’nın kesik kafasının, bu katilin ayakları altında olduğu betimlenmiş)

Şans eseri bir gün önce de şahsımı ermenistan işgaline karşı yapılan savaşta ismi adeta efsaneleşen hatta TÜRKİYE’de dahi ismi bazı sokaklara verilen İBAD HÜSEYİNLİ Kardeşim ziyaretime gelmişti…

İBAD HÜSEYİNLİ’nin ermeni komitacılarının en büyük liderlerinden birini birliklerine baskın yaptıktan sonra etkisiz hale getirip kafasını kestiği resmini, internette arayarak, resme biraz bakıp içimi soğuttum…

Öyle ya, onlar bir TÜRK’ü, bir heykelde bu şekilde betimlemeyi normal kabul ediyorlarsa, ben de AZERBAYCAN TÜRKÜ İBAD HÜSEYİNLİ’nin onların en büyük komitacılarından birinin kafasını keserek, kesik kafayla çektirdiği resme bakıp içimi soğutmayı son derece normal kabul ederim… (İBAD HÜSEYİNLİ’nin kafasını kestiği olarak Google’dan ararsanız siz de resmini görebilirsiniz…)

Kafası kesilen ermeni aynı zamanda asala’nın en önemli beyinlerinden biri olan monte melkonyan’dır. Yani asala’nın TÜRKLERE karşı yaptığı tüm katliamlarda parmağı olan bir kişiydi…

ermenilerin TALAT PAŞA’nın kafasının kesilmiş halde betimlendiği heykeli açtıkları aynı günde şahsıma karşı son günlerde sosyal medyada yapılan saldırılara karşı destek amacıyla ziyarette bulunan İBAD HÜSEYİNLİ Komutanın ziyaretinin aynı güne denk gelmesinin vardır elbette İLAHİ BİR HİKMETİ…

BUNU DA BEKLEYİP GÖRECEĞİZ. GELECEK GÜNLERDE MEVLAM BİZLER İÇİN NE EYLER NE EYLERSE GÜZEL EYLER…

BİR UMUTTUR YAŞAMAK

REİS SEDAT PEKER

https://www.neoldu.com/sedat-peker-ibad-huseyinli-ziyaret-aciklama-37250h.htm

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