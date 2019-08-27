“KÜRESEL BAĞLAMDA OSMANLI İMPARATORLUĞU VE ERMENİLER: KÜLTÜR VE EKONOMİ” başlıklı konferansın tebliğ videoları yayımlandı

HYETERT- Ortaköy Lusavoriç Vakfı Araştırma Topluluğu’nun, Prof. Levon Boğos Zekiyan’ın himayelerinde 7-8 Aralık 2018 tarihlerinde İstanbul Bilgi Üniversitesi’nde düzenlediği “KÜRESEL BAĞLAMDA OSMANLI İMPARATORLUĞU VE ERMENİLER: KÜLTÜR VE EKONOMİ” başlıklı konferansının tebliğ videolarını aşağıdaki Youtube kanalından izleyebilirsiniz:
https://www.youtube.com/channel/UCEQrVMPAvGk0Yy8-ZsMkYaA/videos?fbclid=IwAR2Ubeb2DdpFTHI0jH46scCIU4JZD7oM3fnIt-gXQ19hdaB6cFRCrqNpLa4
7 ARALIK 2018 CUMA
Hoş Geldiniz Konuşması: LEVON ZEKIYAN
Açılış Konuşması: ILBER ORTAYLI
8 ARALIK 2018 CUMARTESİ
MEHMET GENÇ “Osmanlı’da Ermeni Esnaflar”
EDMUND HERZIG “17. ve 18. Yüzyıllarda Hindistan’da Ermeni tüccarlar: ticari ve entelektüel bağlantılar // Armenian merchants in India in the seventeenth and eighteenth centuries: commercial and intellectual connections”
RAYMOND KEVORKIAN – RAYMOND KEVORKIAN “Le rôle des Arméniens dans la révolution industrielle ottomane // The role of Armenians in the Ottoman Industrial Revolution // Osmanlı Sanayi Devrimi’nde Ermenilerin Rolü”
HALİL BERKTAY “Ashab-ı Kehfimiz – Bir Ermeni Gencinin Hatıratı”
ROUNDTABLE – TABLE RONDE – YUVARLAK MASA TOPLANTISI
MODERATÖR: BÜLENT BİLMEZ
TARTIŞMACILAR: ARUS YUMUL, ELÇİN MACAR
https://www.youtube.com/channel/UCEQrVMPAvGk0Yy8-ZsMkYaA/videos?fbclid=IwAR2Ubeb2DdpFTHI0jH46scCIU4JZD7oM3fnIt-gXQ19hdaB6cFRCrqNpLa4
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