Hrant Dink Kürt Sorunu hakkında ne diyordu?

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Markar Esayan

“Geçmişte İngilizlerin, Fransızların, Rusların, Almanların şu topraklar üzerinde oynamış oldukları rol neyse bugün de aynen tekrarlanıyor. Geçmişte Ermeni halkı onlara güvendi. Kendilerini Osmanlı zulmünden kurtaracak sandılar ama yanıldılar. Çünkü onlar geldiler kendi işlerini, hesaplarını yaptılar, çekip gittiler ve burada kardeşi kardeş ile kan içerisinde bıraktılar.

Ve bugün Kürtlerin yaşadığı aynı budur.

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Bugün Amerika geldi Kuzel Irak’ta bir Kürt devleti oluşturmak üzere. Kürt kardeşlerimiz için orası bir çekim alanı oldu. Ne oldu bir başka şey mi oldu? Bir ümit mi oldu? Bu çok tehlikeli bir gidiş. Amerika bu, gelir kendi hesabını yapar, işine bakar, işi bittiğinde de çeker gider. Ondan sonra insanları burada kendi didişmesi içinde bırakır.”

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Hrant Dink öldürülmeden önce, memleketi Malatya’da katıldığı bir toplantıda bu uyarıyı yapıyordu. Daha önce de bir kez alıntılamıştım. Başkaları da yazdı…

Ama öyle gözüküyor ki, bırakın HDP’yi PKK’yı FETÖ’yü ABD’yi, CHP’sinden İP’ine, Ekrem’inden Canan’ına, sözde solcusundan beyaz Türkü’ne, yeni particilerden bir kısım sözde İslamcısına kadar bu bayat emperyal oyunun büyüsüne kapılmış durumdadırlar.

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Hrant Dink’in özellikle Kürt meselesi konusunda, Ermeni meselesiyle mukayeseli harika yaklaşımları, yazıları, röportajları vardır. Yukarıda en bilineni alıntıladım. İşlerine gelmiyor, gündeme getirmiyorlar. Yazık! Ahirette hesabını Hrant’a verirsiniz artık.

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Kürt halkını bile isteye felakete sürüklüyorlar. Hadi geçen yüzyıl bu zihniyet henüz yeniydi. Ama yüz-yüz elli yıl sonra bu bayat emperyal oyunu hâlâ yutturuyor olmaları ağrıma gidiyor. Ya da belli ki olay yutturmadan başka bir durumdur; belli ki tarlalar epey derinden sürülmüştür.

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Ve belli ki bu laflar beyhudedir. Herkes rolünü oynayacaktır. Devletimiz de milletimizle birlikte bu emperyal oyuna engel olacaktır. Demokrasiden taviz vermeden, adaleti sağlayarak, ama hiçbir ameliyata da meydanı bırakmadan bu eşiği geçmek durumundayız.

Türkiye’nin çökeceğine dair öngörü ile pozisyon alanlar bozguna uğrayacak, utanç içinde kalacaklardır.

Bu iyiniyetli bir uyarıdır. Türkiye İttifakı son fırsattır.

https://www.aksam.com.tr/yazarlar/markar-esayan/hrant-dink-kurt-sorunu-hakkinda-ne-diyordu-c2/haber-1000730

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