Yeni gözdeleri Van!

Van’da son günlerde Irak’tan gelen turistlerin sayısı hızla artarken, artışın nedeni de ortaya çıktı. VAHATUDER Başkanı Abdullah Tunçdemir, bir süre önce yaptıkları protokol çerçevesinde Üzümlü Sınır Kapısı üzerinden turların gelmeye başladığını söyledi.

Kurban Bayramında Van, yerli ve yabancı turistlerle dolarken, özellikle ilk kez Irak’tan fazla sayıda kişinin kentte görünmesi merak konusu oldu.

İran, Ermenistan ve Gürcistan’ın yanı sıra bu yıl çok sayıda turist de Hakkâri’nin Çukurca ilçesindeki Üzümlü Sınır Kapısı’ndan giriş yaparak Van’a geldi.

“ÖN ÇALIŞMA YAPMIŞTIK”

Merak edilen konuya, VAHATUDER Başkanı Abdullah Tunçdemir açıklık getirdi.

Gazetemize konuşan Tunçdemir, “Biz dernek ve havzada yer alan birkaç acente olarak Duhok, Zaho ve Erbil’e giderek oradaki turizm acenteleriyle toplantılar yaptık, karşılıklı tur protokolleri imzaladık. Şimdi de onun meyvesini alıyoruz. Biz bir ön çalışma yaptık, inşallah çok daha iyi olacak” dedi.

“İBRE VAN’A DÖNDÜ”

Duhok, Zaho ve Erbil’den tur hareketliliğinin Kurban Bayramı’ndan önce başladığını ve artık seyahat tercihi olarak batı illerinin yerini Van’ın aldığını belirten Tunçdemir, şunları söyledi:

“Bayramdan önce başladı gelişler. Biz işin önünü açtık, geliyorlar, çok sayıda grup geldi şimdiye kadar. Bütün programlarını Van’a göre yapıyorlar. Biz sezonu da bitirdik, ama 2020 için bir ön hazırlık oldu ve çok daha iyi olacak. Bu birkaç hafta zaten tanıtım düzeyinde oldu. Yavaş yavaş herkes Van’a çeviriyor yüzünü, eskiden Antalya, Mersin, İstanbul, Trabzon’a gidiyorlardı, şimdi ibre Van’a döndü.”

“AYRILMAK İSTEMİYORLAR”

Bu üç kentten gelenlerin adeta Van’dan ayrılmak istemediğini ifade eden Tunçdemir, şunları kaydetti:

“Ve gelenler çok da memnun ayrılıyorlar. Hatta ayrılmakta zorlanıyorlar. Bir acente yetkilileri ile bugün otelde oturup sohbet ettik; adam diyor ki, ‘örf, adet, geleneklerimiz aynı. Dil aynı, sıkıntı yaşamıyoruz, biz şimdiye kadar neden o taraflara gitmişiz?’. ‘Biz burayı memleketimiz gibi görüyoruz, hiçbir fark yok, yabancılık çekmiyoruz’ diyor. Van şimdi Irak’tan gelenlerle dolu… Gelmeye de devam ediyorlar. Ama dediğim gibi hem sağlık turları konusunda hem de genel turlarla ilgili 2020 yılı çok daha iyi olacak, şimdiden onun ışığı belirdi zaten.”

EN ÇOK İLGİ OTLU PEYNİRE

Öte yandan Duhok, Zaho ve Erbil’den gelen turistlerin en fazla alışveriş yaptıkları yerlerden birini de Peynirciler Çarşısı oluşturuyor.

Çarşı esnafının, bu üç kentin turistlerinin yaptıkları fazla sayıda otlu peynir siparişleri ile bu aralar yüzü gülüyor.

Prestij Gazetesi / Adil HARMANCI

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