Patrik seçimine doğru: Seçmen listeleri için gergin toplantı

Patrik seçimi sürecini yürüten Müteşebbis Heyet, yeni seçmen listelerinin oluşturulması için vakıf yöneticileri ile biraraya geldi. Toplantıda zaman zaman gerginlikler yaşandı.

Kumkapı’daki Patrikhane’de gerçekleştirilen toplantıya Değabah (Patriklik Kaymakamı) Episkopos Sahak Maşalyan başkanlık etti, oturumu Müteşebbis Heyet Başkanı Hosrof Köletavitoğlu yönetti. Toplantıya vakıf yöneticilerinin büyük bir kısmı katıldı.

Episkopos Maşalyan’ın duasıyla açılan toplantının başında Hosrof Köletavitoğlu bir sunum yaptı ve seçmen listeleri açısından izlenecek yolu açıkladı. Köletavitoğlu ayrıca tüm vakıfların gerek seçim öncesinde gerekse seçim günü mutlaka bir bilgisayar, bir internet hattı ve sabit bir IP adresi edinmeleri gerektiğini vurguladı.

Köletavitoğlu seçmen listeleri ile ilgili durumu şöyle özetledi:

*1998’den beri seçim olmaması nedeniyle listeler güncel değil

*18 yaşını doldurmuş seçmenlerin bir kısmı listelerde yok

*Artık hayatta olmayan kimi isimler hala listelerde var

*Taşınmalar nedeniyle eksikler ve tekrarlar var

*Mükerrer kayıtlar var

Köletavitoğlu, vakıf yönetimlerinin liste düzenleme ekibi oluşturmaları gerektiğini, seçmenlere de her fırsatta listelerin güncellenmesi için çağrıda bulunulması gerektiğini söyledi. Köletavitoğlu vakıfların seçmen listelerini elektronik ortada güncellemleri gerektiğini de kaydetti. Müteşebbis Heyet Başkanı Köletavitoğlu vakıfların bir hafta içinde listeler ile ilgili olarak temas kişisi belirleyip Müteşebbis Heyet’e bildirmelerini; iki hafta içinde de seçim kurulunu oluşturmalarını talep etti. Köletavitoğlu listelere son şeklini Müteşebbis Heyet’in vereceğini vurguladı.

Üç Horan’dan itiraz

Bu aşamada Beyoğlu Üç Horan Kilisesi Yönetim Kurulu üyesi Simon Çekem Köletavitoğlu’na itiraz etti. Devletten henüz Seçim Talimatnamesi gelmediğini söyleyen Çekem, Müteşebbis Heyet’in de resmi bir konumu olmadığını öne sürdü, Çekem talimatnamede kilise çevresi ya da seçim bölgesi gibi bir ayrım yapılıp yapılmayacağının belli olmadığını da öne sürdü ve Müteşebbis Heyet’e yönelerek “Listeleri hangi sıfatla istiyorsunuz?” dedi.

Çekem’in sözleri üzerine Köletavitoğlu ve başka bazı katılımcılar iyi niyetle bir süreç yürütülmeye çalışıldığına dikkat çekerek sürecin uyum içinde sürdürülmesi gerektiğini belirtiler. Ayrıca bunun vakıf seçimi değil patrik seçimi olduğu, dolayısıyla listeleri oluştururken vakıf seçimlerine göre bir düzenleme yapmanın gerekli olmadığı vurgulandı. Çekem daha sonra da Müteşebbis Heyet’e yönelik itirazlarını sürdürdü ve “Talimatname gelsin öyle teslim edeceğiz” dedi.

Büyükdere Surp Hıripsimyants Kilisesi Vakfı Başkanı Murat Süme ise listeleri Müteşebbis Heyet’e teslim etmenin güvenlik açısından sakınca yaratabileceği üzerinde durdu. Süme’nin ve Çekem’in itirazları ve bu iki isme verilen yanıtlar toplantıda zaman zaman tansiyonun yükselmesine neden oldu.

Mektup için talimatname bekleniyor

Toplantıda Episkopos Maşalyan patrik adaylarına mektup yazılması için Seçim Talimatnamesi’nin gelmesini beklediğini yinelerken Müteşebbis Heyet başkanı Hosrof Köletavitoğlu, önceki hafta İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile yaptığı görüşmeye değindi ve görüşmenin sıcak bir ortamda gerçekleştiğini yineledi. Daha önce yaptığı açıklamalarda “Bir dizi toplantının ilki” değerlendirmesi yapan Köletavitoğlu yeni bir toplantının ne zaman yapılacağı konusunda bir netlik olmadığını söyledi. Seçim Talimatnamesi’nin ne zaman geleceği konusunda gerek Patrikhane, gerekse Müteşebbis Heyet tarafından herhangi bir değerlendirme yapılmadı.

http://www.agos.com.tr/tr/yazi/22819/patrik-secimine-dogru-secmen-listeleri-icin-gergin-toplanti

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