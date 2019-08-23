Kartal’ın Aras Özbiliz zararı… Sadece 251 dakika oynadı aldığı para dudak uçuklattı

Beşiktaş yabancı kontenjanında yer açmak için Aras Özbiliz ‘in kontratını feshetti. Tecrübeli oyuncuya kalan iki yıllık kontratı karşılığı 4 eşit taksitte 2 milyon 250 bin Euro ödenecek. Beşiktaş kariyeri boyunca 5 maça çıkıp 251 dakika süre alan Aras’ın maliyeti, 1.3 milyon Euro bonservis ve 5 milyon Euro’luk garanti ücretle, toplam 6.3 milyon Euro’yu buldu. Peki Aras Özbiliz kimdir? Aras Özbiliz hangi takımlarda oynadı? işte cevabı

Siyah-beyazlı formayı 5 maçta 251 dakika giyen Aras Özbiliz ‘in her dakikası 25 bin Euro’ya mal oldu.

TARAFTARDAN BÜYÜK TEPKİ

Beşiktaşlı taraftarlar ödenen tazminat nedeniyle Fikret Orman yönetimine sosyal medyadan büyük tepki gösterdi. Maddi sıkıntılarla boğuşan kulübün başarısız transferlerinin ceremesini daha çok borçlanarak çektiğine dikkat çeken taraftarlar Orman yönetimini istifaya davet etti. Ayrıca Aras Özbiliz’in sözleşmesinin geçen sene sessiz sedasız bir biçimde bir yıl uzatılması oyuncunun durumuyla ilgili birçok soru işaretini de beraberinde getirdi.

ARAS ÖZBİLİZ KİMDİR? HANGİ TAKIMLARDA OYNADI?

Hollanda’nın köklü kulübü Ajax alt yapısında futbol kariyerine başlayan Aras Özbiliz, 2012’de 3 milyon Euro karşılığında Rusya ekibi Krosnadar’a transfer oldu. Buradaki başarılı performansının ardından 8 milyon Euro bedelle Spartak Moskova’ya transfer olan Aras Özbiliz, Rusya Ligi’nde oynadığı dönemde Beşiktaş’ın dikkatini çekti. 1.3 milyon Euro trasfer bedeliyle Beşiktaş’a transfer olamasına karşın Türkiye’de aradığı başarıyı bulamadı. Özbiliz, sırasıyla İspanya kulübü Rayo Vallecano, Moldova kulübü Sheriff Tiraspol ve son olarak ta Hollanda kulübü Willem II Tilburg Kiralandı.

https://tele1.com.tr/besiktasin-aras-ozbiliz-zarari-sadece-251-dakika-oynadi-aldigi-para-dudak-ucuklatti-78305/

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