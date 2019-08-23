İtalya’da ‘Katolik’ restleşme: Papa’ya karşı tesbih ile

Spigel Online’da Hans-Jürgen Schlamp imzasıyla yayınlanan ‘Matteo Salvini ve kilise: Papa’ya karşı tespih ile’ başlıklı makalede İtalya’da göçmenler üzerinden devam eden Katolik restleşme kaleme alındı.

“Katolik İtalya’da, Lig Partisi (Lega) lideri Matteo Salvini gibi biri nasıl Papa’dan daha popüler olabilir? Kendisine daha çok Katolik imajı vererek” sözleriyle başlayan makalede Matteo Salvii’nin bir televizyon programında Katolik Kilisesi’nde aziz olarak kabul edilen Padre Pio’nun fotoğrafını gösterek sarf ettiği “Ben bir Hristiyanım ve çalışmalarıma inanıyorum” ifadeleri ve halka açık bir başka konuşmasında elinde tesbih tuttuğu ve öptüğü anlar hatırlatıldı.

İşte makaleden ayrıntılar:

Mayıs 2018’deki parlamento seçimlerinden önceki durum unutuluyor. Salvini, “60 milyon İtalyan’a sadık bir şekilde hizmet ettiğine” ilişkin İncil üzerine yemin ediyor. Elbette elinde tebih var.

PAPA GÖÇMENLER İÇİN “HOŞGÖRÜ” VURGUSU

Papa Franciscus, Çarşamba günü Vatikan’da yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: “İyi bir Hristiyan olmak istiyorsan ‘diğerlerine’ karşı cömert, en zayıflara karşı yardım sever, en fakirlere karşı paylaşımcı olmalısınız. Aksi iki yüzlülüktür.” Katoliklerin lideri Papa Franciscus, “en zayıf ve en fakir” olarak nitelendirdiği kişilerin kimler olduğunu her zaman belirtir: Başları üzerinde bri çatısı olmayan dilenciler, ıssız kamplarda, savaş bögelerinden kalkıp Avrupa’ya gelen mülteciler. Papa, bu sebeple göçmenlerin ayaklarını yıkadı. Bu yüzden 2013’te İtalya’nın yaz aylarında göçmen akınına uğrayan Lampedusa adasını ziyaret etti. Hepsi Papa’nın “gerçek Hristiyanlık” olarak gördüğü şeyi göstermek adına yapıldı: “Göçmenler için hoşgörü kültürü.”

KİLİSEYE GİDEN SALVİNİ GÖÇMENLERE KARŞI

Salvini’nin seçim kampanyasındaki sloganı ise göçmen karşıtı “İstilayı durdur” ifadeleriydi. Salvini, 2018’de Başbakan Yardımcılığı görevini aldıktan hemen sonra Roma’daki Hristiyan politikasını değiştirdi: Lampedusa’yı ve İtalya’daki tüm diğer mülteci üslerini kapattı, göçmenleri kurtarma hizmetlerinden çıktı ve Birleşmiş Milletler’in (BM) İtalya yakınlarındaki kurtarma operasyonlarını büyük ölçüde durdurdu.

Denizde boğulma tehlikesi geçiren mültecileri bugün İtalya’ya getirenler, ağır cezalarla tehdit ediliyor. İnsanları kurtarmak şimdi suç.

Katolik dergisi “Civiltà Cattolica”nın direktörü Peder Antonio Spadaro “Hıristiyanlar tepki göstermeli. Katoliklerin öfkesi nerede?” dedi. Fakat daha fazla sayıda İtalyan Salvini’yi seçti. Her pazar kitleye giden inançlı Hristiyanlar bile Salvini’ye döndü:

– Ipsos tarafından yapılan ankete göre 2018 baharında yapılan parlamento seçimlerinde düzenli olarak kiliseyi eleştiren Salvini ve Lig Partisi sadece yüzde 15.7 oy aldı; ilk sırada 5 yıldızlı hareket geldi (yüzde 30,9).

– Ipsos’a göre, Mayıs 2019’da yapılan Avrupa Parlamentosu seçimlerinde yalnızca kiliselerdeki oy oranı yüzde 14,3’e ulaştı.

KİLİSE CEMAATİ DE ARTIK GÖÇMENLERE KARŞI HOŞGÖRÜLÜ DEĞİL



Pazarları düzenli bir şekilde kiliseyi ziyaret eden cemaate mensup olanların ortalaması yaşlı, küçük kasaba ve köylerde yaşamaya meyilli, dah az bilgi elde eden profilde insanlar. Bu insanlar Papa’nın ilk muhatapları fakat artık onlar bile Papa’dan etkilenmiyor. Birçok italyan gibi ekonomik olarak huzursuzlar. Yerel ulaşım, çöp toplama gibi birçok şey kötüye gidiyor. Bürokrasi hayatı zorlaştırıyor.

AVRUPA, BRÜKSEL’İN İHMAL ETTİĞİ YAHUDİ-HRİSTİYAN KÖKLERİN, SAVUNACAK

Hiçbir Avrupa ülkesi bir zamanlar İtalya kadar AB’ye bağımlı değildi, şimdi ise Avrupa’da hayal kırıklığı çok yaygın. Kilise’deki birçok kadınının ve erkeğinin desteğiyle, Avrupa’yı Brüksel’deki bürokratlar tarafından ihmal edilen ve unutulan Yahudi-Hristiyan kökenlerini savunma yoluna koyacaklar.

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