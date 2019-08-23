HDP’li Garo Paylan’dan AKP’li Markar Esayan’a: İddianı ispatlamazsan müfterisin

AKP İstanbul Milletvekili ve Akşam yazarı Markar Esayan‘ın “İki HDP’li milletvekili Güney Amerika turuna çıkmışlar. Uluslararası güçlerden Türkiye’ye müdahale etmelerini istemişler” iddiasına HDP’li Garo Paylan’dan yalanlama geldi. Esayan’a “İddianı ispatlamazsan müfterisin” diyen Paylan, “24 Nisan 1915’te tutuklanacak Ermenileri listeleyen Talat Paşa işbirlikçisi Ermeniler vardı. Yazık ki bugün de var” ifadesini kullandı.

Esayan, dün Akşam’da kaleme aldığı “Uluslararası müdahale istemişler…” başlıklı yazısında “İki HDP’li milletvekili Güney Amerika turuna çıkmışlar. Uluslararası güçlerden Türkiye’ye müdahale etmelerini istemişler. Bu tiplerin ülke ülke, parlamento parlamento dolaşarak Türkiye’ye müdahale çağrısı yapmaları beni zaman makinesine bindirerek geçen yüzyıl başına götürdü. PKK ve HDP’nin Taşnak ve Hınçaklardan fazlası var eksiği yok” demişti.

Paylan’dan tepki

Esayan’ın iddiasına Twitter’dan yanıt veren Paylan “Latin Amerika’daki bütün temaslarımızda yalnızca Türkiye’deki demokrasi güçleriyle dayanışma istedik” dedi. Paylan şunları kaydetti:

“Bu açık bir iftira. İddianı ispatlamazsan müfterisin Markar. 24 Nisan 1915’te tutuklanacak Ermenileri listeleyen Talat Paşa işbirlikçisi Ermeniler vardı. Yazık ki bugün de var”

https://t24.com.tr/haber/hdp-li-garo-paylan-dan-akp-li-markar-esayan-a-iddiani-ispatlamazsan-mufterisin,836134

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