Ermenistan’da Astronomi 3’üncü Bölgesel konferansı gerçekleştirecek

Ermenistan Ulusal Bilimler Akademisi’ne bağlı, Viktor Hambardzumyan’ın adını taşıyan Byurakan Astrofizik Gözlemevinde 11-13 Eylül tarihleri arasında Güneybatı ve Orta Asya Astronomi 3’üncü Bölgesel konferansı düzenlenecek.

Byurakan Astrofizik Gözlemevinden alınan bilgilere göre konferans çerçevesinde bilimsel araştırmaların, astronomi eğitiminin geliştirilmesiyle ilgili konular ele alınacak ve astronomi turizmi alanında tecrübe değişimi gerçekleştirilecek.

Astronomi konferansına Gürcistan, Tacikistan, Kazakistan, İran, Türkiye, Ukrayna, Rusya ve başka ülkeler de katılacak.

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