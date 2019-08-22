Beşiktaş, 6 dakika oynayan Aras Özbiliz için 7 milyon euro ödedi

Beşiktaş’ın büyük beklentilerle transfer ettiği ancak beklentileri bir türlü karşılayamayan Aras Özbiliz’in sözleşmesi 2,5 milyon Euro karşılığında feshedildi.

31 Mayıs 2021 yılına kadar sözleşmesi bulunan Ermeni futbolcu, Şubat 2016’da geldiği Beşiktaş‘ta bugüne kadar Süper Lig’de sadece 6 dakika oynayıp, bonservis bedeli, bugüne kadar aldığı yıllık ücret ve sözleşme fesih bedeliyle birlikte yaklaşık 7 milyon euroya mal oldu.

Beşiktaş, Aras Özbiliz’i 2016 yılında 1,3 milyon euro karşılığında Spartak Moskova’dan transfer etmişti.

Toplamda 1 lig, 4 kupa maçına çıkan 29 yaşındaki oyuncu, sadece 1 gol atabildi.

https://www.haberler.com/6-dakika-icin-7-milyon-euro-12349772-haberi/

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