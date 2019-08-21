ANA TAHT KUTSAL EÇMİYADZİN’DEN MİSAFİRLER

Meryem Ana Yortusu vesilesiyle Kadasetli Katolikos Karekin II Hazretleri Patriklik Kaymakamkı Episkopos Sahak Maşalyan’ın ricasıyla Eçmiyadzin’den iki din görevlisi göndermişti. Din görevlisi ihtiyacımız için gelen kişiler bu kutlamalar esnasında kiliselerin şenlenmesine de vesile olmuşlardı. Üstrahip Tovma Khaçadryan ve Peder Hovel Kamaghelyan 20 Ağustos 2019, Salı, saat 16.30’da, Patriklik Kaymakamı tarafından kabul edildiler.

İstanbul’da bulunmaktan dolayı duydukları memnuniyeti dile getirdiler. Patriklik Kaymakamı ziyaret için teşekkür etti ve kendilerine tüm çalışmalarında başarılar diledi.

http://www.turkiyeermenileripatrikligi.org/site/ana-taht-kutsal-ecmiyadzinden-misafirler/

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