FBI: ‘Kiliseye Saldırı Planlayan Bir Kamyon Şoförü Yakalandı’

ABD’de bir kamyon şoförü, Memphis’te bir kiliseye toplu silahlı saldırı planladığı gerekçesiyle tutuklandı. Son üç günde saldırı planladıkları gerekçesiyle tutuklananların sayısı 4’e çıktı.

Mahkeme kayıtlarına göre 38 yaşındaki Thomas Matthew McVicker, planını hayata geçiremeden Indianapolis’te yakalandı. Bir FBI yetkilisinin yeminli ifadesine göre zanlının toplu silahlı saldırı sonrası intihar edeceğine dair geçerli tehditler mevcuttu. Kamyon şoförünün ne şartlarda tutuklandığıysa, yeminli ifadede yer almadı.

İfadeye göre bu ay başında bir arkadaşı Thomas Matthew McVicker’ı bir FBI ajanına ihbar etti ve McVicker’ın bir kiliseyi taramayı ya da sokakta insanları öldürmeyi planladığını söyledi.

İhbarda bulunan kişi, McVicker’ın daha sonra telefonda kendisine, “Kilise saldırısını bu perşembe Memphis’te düzenleyeceğim. Rahibin de boğazını bıçakla keseceğim” dediğini anlattı.

McVicker’ın arkadaşına ayrıca, “şeytani varlıkların vücuduna girip işkence ettiğini” söylediği ifadede yer aldı. İfadeye göre arkadaşı neden masum insanları öldürmek istediğini sorduğundaysa zanlı, “Çünkü geceleri yatağıma ruhani yılanlar ve örümcekler bırakıyorlar. Onları sadece birkaç defa gördüm ama vücuduma geliyorlar. Üstümde, etrafımda geziniyorlar” dedi..

Federal Soruşturma Bürosu FBI’a bilgi veren zanlının annesiyse, oğlunun şizofreni tedavisi gördüğünü, zaman zaman uyuşturucu kullandığını ve bir tabancası olduğunu söyledi.

Zanlının 22 Ağustos Perşembe günü işinden, Memphis’te vakit geçirmek için izin aldığı da FBI ifadesinde yer aldı. Ancak saldırının hangi kiliseye düzenlenebileceği ile ilgili bilgiye ulaşılamadı. McVicker telefonda arkadaşına da kilise bilgisi vermedi.

Son haftalarda toplu silahlı saldırılarla sarsılan ABD’de dün de, üç ayrı eyalette üç kişinin harekete geçmeden gözaltına alındığı açıklanmıştı. Zanlıların saldırı hazırlığında oldukları ve ihbarlar üzerine yakalandıkları bildirilmişti.

ABD Başkanı Donald Trump, El Pasa ve Dayton’da 31 kişinin öldüğü saldırıların ardından, esas gündeme alınması gereken konunun silahlanma yasaları değil akıl hastalıkları olduğunu söylemişti. Trump, “Silah değil, akıl hastalıkları ve nefret tetiği çekiyor” demişti.

https://www.amerikaninsesi.com/a/amerika-kilise-saldiri-planlı-silahli-siddet-matthew-mcvicker/5049797.html

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