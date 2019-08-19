Türkiye Ermenileri Patriklik Kaymakamı Episkopos Sahak Maşalyan’ın Hatay’da Resmi Makamlara ziyareti

HYETERT- Meryem Ana’nın göğe alınmasının kutlandığı ve üzümün kutsandığı Surp Asdvadzadzin vesile ile Vakıflı Köy’de bulunan Değabah Sahak Srpazan bugün Hatay Valisi Rahmi Doğan ve Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Lütfü Savaş’ı makamlarında ziyaret etti.

Bu ziyaret esnasında kendisine, Hatay Ermeni Cemaati Vakıf Başkanı Cem Çapar, İskenderun Ermeni Cemaati Vakıf Başkanı Garbis Kısadur, Hatay Ermeni Kiliseleri Pederi Der Avedis Tabaşyan, Vakıflı Köy Muhtarı Berç Kartun ve Peder Der Şirvan Murzyan eşlik ettiler.

Başkan Savaş, Türkiye Ermenileri Patriklik Kaymakamı Episkopos Sahak Maşalyan’a Hatay’a özgü ürünlerin yeraldığı hediyeler takdim etti. Sahak Srpazan ise Başkan’a Mayda Saris’in yayına hazırladığı ”Başlangıçtan günümüze Ermeni Resim Sanatı” adlı eseri sundu.

Belediye Başkanı Doç. Dr. Lütfü Savaş, twitter hesabından yaptığı paylaşım ile Türkiye Ermenileri Patrikliği Kaymakamı Episkopos Sahak Maşalyan ve beraberindeki heyete nazik ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti.

Bu ziyaret ile ilgili aşağıdaki görselleri paylaştı.

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