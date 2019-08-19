Ermeni jimnastikçiler İsrail’de altın ve gümüş madalya kazandı

İsrail’in Tel Aviv şehrinde 17-18 Ağustos tarihlerinde gerçekleştirilen İsrail Jimnastik Açık Turnuvası’na Ermeni jimnastikçiler de katıldı.
Ermenistan Milli Olimpiyat Komitesi’nden edinen bilgiye göre, Halka branşında Ermeni jimnastikçi Vahagn Davtyan altın madalya kazanırken, Artur Davtyan ise aynı branşta gümüş madalyaya layık görüldü.
Ermenistan takımını İsrail’de takımın başantrenörü Hakob Serobyan ve antrenör Sos Sargsyan eşlik etti.
https://www.ermenihaber.am/tr/news/2019/08/19/Ermeni-Jimnastik-İsrail/162190
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